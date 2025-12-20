Teritorijalna pitanja, članstvo Ukrajine u NATO-u, veličina vojske, status ruskog jezika i kontrola nad nuklearkom Zaporožje predstavljaju glavne prepreke mirovnom dogovoru Moskve i Kijeva, piše "Volstrit džurnal".

Izvor: Shutterstock

Teritorijalna pitanja, pristupanje Ukrajine NATO-u, veličina ukrajinskih oružanih snaga, status ruskog jezika i kontrola nad Nuklearnom elektranom "Zaporožje" identifikovani su kao pet glavnih tačaka razmimoilaženja koje bi mogle da poremete mirovni dogovor između Rusije i Ukrajine, objavio je list "Volstrit džurnal".

Kada su u pitanju teritorije, list piše da Rusija zahtijeva povlačenje Ukrajine iz Donbasa, što SAD takođe očekuju, ali Kijev odbija ustupke.

Ukrajina odbija i da odustane od svoje kandidature za NATO uprkos tome što je Vladimir Zelenski priznao protivljenje SAD njenom članstvu.

Pored toga, nema jasnoće o veličini ukrajinske vojske u mirnodopskom vremenu, pri čemu su SAD prvobitno predložile 600.000 ljudi, dok Kijev i Evropa insistiraju na 800.000.

Još jedna sporna tačka, kako navodi list, jeste činjenica da Rusija insistira da Kijev dodijeli ruskom jeziku status državnog jezika, i to je tačka uključena u originalni američki mirovni plan, ali ukrajinsko rukovodstvo nije potvrdilo da će prestati sa diskriminacijom ruskog jezika, medija i kulturnog nasljeđa.

Posljednja prepreka je kontrola nad Nuklearnom elektranom "Zaporožje", a Kijev smatra da je američki prijedlog za zajedničku kontrolu nepravedan.

Prema pisanju lista, Zelenski je izjavio da mehanizmi za njenu demilitarizaciju i finansiranje popravki nisu razrađeni.

Ranije je "Aksios", pozivajući se na neimenovani izvor u američkoj administraciji, objavio da bi se nova runda razgovora između SAD i Ukrajine mogla održati ovog vikenda na nivou vojnih i predstavnika radnih grupa.

Ovog vikenda će savjetnici za nacionalnu bezbjednost Njemačke, Francuske i Velike Britanije biti u Majamiju na razgovorima sa izaslanikom Bijele kuće Stivom Vitkofom i ukrajinskim savjetnikom za nacionalnu bezbjednost Rustemom Umerovom, a pridružiće im se turski ministar spoljnih poslova i katarski premijer.

Pored toga, "Aksios" je objavio da će se predstavnici američkog predsjednika Donalda Trampa, Stiv Vitkof i DŽared Kušner, sastati u Majamiju sa specijalnim predstavnikom ruskog predsjednika za ekonomsku saradnju sa inostranstvom i izvršnim direktorom Ruskog fonda za direktna ulaganja /RDIF/ Kirilom Dmitrijevom.