Poznati su detalji bezbjednosnih garancija koje je Ukrajina dobila od Sjedinjenih Američkih Država.

Izvor: hyotographics/noamgalai/HMP-Berlin/Shutterstock

Ukrajina je od Sjedinjenih Američkih Država dobila bezbjednosne garancije nakon održanog samita u Berlinu na kom su se sastali evropski lideri, predstavnici američke delegacije i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, piše "Blumberg".

Prema odredbama tog dogovora, ukrajinska vojska od 800.000 vojnika, bila bi prva linija odbrane od potencijalnog agresora.

Takođe, zapadne zemlje bi aktivno učestvovale u naoružavanju Ukrajine. Sjedinjene Države bile bi zadužene za obavještajni sektor.

Međutim, postoji i "začkoljica". Ona glasi da evropske i američke trupe ne bi bile stacionirane u Ukrajini što je bila želja Zelenskog.

U slučaju da izbije novi rat, Ukrajina bi prva vojno reagovala. Potom bi zapadni saveznici uložili maksimalne napore za diplomatsko rješenje.

Vidi opis Ovo su bezbjednosne garancije koje je Ukrajina dobila od Amerike Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ANP, ANP / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: ANP, ANP / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: REMKO DE WAAL / AFP / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Lisi Niesner / AFP / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: KAY NIETFELD / AFP / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Markus Schreiber / AFP / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: KAY NIETFELD / AFP / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Da podsjetimo, u Berlinu je održan sastanak evropskih lidera, američke delegacije i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na kom se pregovaralo o uslovima za kraj rata u Ukrajini. Američki predsjednik Donald Tramp se potom telefonom čuo sa svima nakon tog sastanka i izjavio je da je kraj rata vrlo blizu, ali da i dalje postoje tačke oko kojih se spore Ukrajina i Rusija.