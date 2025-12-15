logo
"Kraj rata je bliži nego ikad": Rusija i Ukrajina na korak od primirja, oglasio se i Tramp

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
Oglasio se Tramp nakon održanog sastanka u Berlinu.

Tramp o dogovoru Rusije i Ukrajine Izvor: Profimedia/Marco Iacobucci/Zuma Press/AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

U Berlinu u Njemačkoj je završen sastanak evropskih lidera, američke delegacije i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i telefonom se u samit u Berlinu uključio američki predjsednik Donald Tramp, prenosi "Skaj Njuz". Nakon što je informisan o detaljima sastanka na kom je ugovoreno da Ukrajina mora da preda Donbas da bi dobila bezbjednosne garancije i brzi ulazak u Evropsku uniju, američki predsednik vjeruje da je kraj rata u Ukrajini veoma blizu.

"Mislim da smo kraju rata bliži neko ikad. Imali smo dobar razgovor sa evropskim liderima o ratu Rusije i Ukrajine.

Stvari idu u dobrom smjeru, mada to govorimo već veoma dugo. Imamo veliku podršku od evropskih lidera, i oni žele okončanje rata.

U ovom trenutku, Rusija želi kraj sukoba. Problem je što svi oni žele da se završi, a onda odjednom ipak ne žele.

Moramo da ih dovedemo na istu stranu, mislim da to uspjeva... Veoma dobar razgovor je bio", izjavio je Tramp.

Pogledajte fotografije sa sastanka u Berlinu 

Da podsjetimo, danas su u Berlinu bili brojni evropski lideri na sastanku sa Zelenskim i predstavnicima američke delegacije, Džaredom Kušnerom i Stivom Vitkofom. Rusija je, prema posljednjim informacijama, spremna da dozvoli Ukrajini da postane član Evropske unije, dok su Sjedinjene Američke Države spremne da pruže Ukrajini određene bezbjednosne garancije, ali ako Ukrajina preda Donbas Rusiji.  

Donald Tramp Rusija Ukrajina Berlin

