Putinov ultimatum Zelenski neće nikada prihvatiti: Ovo je glavni uslov Rusije za kraj rata sa Ukrajinom

Putin ima glavni uslov za kraj rata u Ukrajini od kog neće odustati - potpuno povlačenje ukrajinskih trupa iz Donbasa.

Izvor: Shutterstock

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je telefonom razgovarao dva sata sa specijalnim američkim izaslanikom Stivom Vitkofom i zetom američkog predsednika Džaredom Kušnerom o američkom prijedlogu sporazuma o kraju rata u Ukrajini. Prema saznanjima "Axiosa", koji se pozvao na informacije dva anonimna izvora, dvije teme bile su dominantne u ovom razgovoru - bezbjednosne garancije za Ukrajinu i prijedlog o povlačenju ukrajinskih trupa iz dijelova Donbasa.

Telefonski sastanak je inicirao Zelenski. Prethodno su Vitkof i Kušner imali sastanak u Moskvi sa predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom koji je trajao oko pet sati.

Koji je glavni uslov Rusije za kraj rata sa Ukrajinom?

Sastanak u Moskvi je imao za cilj, prema pisanju američkog lista, da izvrši pritisak na Putina da Rusija učini potrebne ustupke kako bi se sklopio sporazum o kraju rata u Ukrajini. Telefonski razgovor Vitkofa i Kušnera sa Zelenskim je održan iz istih razloga.

"Razgovor o teritorijama je bio težak. Rusija i dalje zahtijeva od Ukrajine da se povuče iz dijelova Donbasa koji kontroliše.

Sjedinjene Američke Države pokušavaju da razviju nove ideje za prevazilaženje tog problema. Ključno pitanje bile su američke bezbjednosne garancije za Ukrajinu", otkrili su izvori "Aksiosa".

Vitkof i Kušner su se kratko oglasili za američke medije nakon sastanaka sa ruskom i ukrajinskom stranom. Nisu otkrili previše detalja, osim da je ostvaren "značajan sastanak" u oba sastanka.

Da podsjetimo, u utorak 2. decembra je u Moskvi Putin dočekao na sastanku Stiva Vitkofa, specijalnog američkog izaslanika, u vezi pregovora o kraju rata u Ukrajini. Sastanku je prisustvovao i Putinov savjetnik Jurij Ušakov koji je otkrio medijima da je sastanak bio produktivan i efikasan i da je trajao oko pet časova.