Ruski državni i provladini mediji sve otvorenije pokazuju simpatije prema američkom predsjedniku Donaldu Trampu, tvrdeći da se njegovi stavovi poklapaju sa politikom Vladimira Putina, dok Evropu opisuju kao glavnog neprijatelja.

Izvor: Kremlin Press Service / Handout / AFP / Profimedia

U današnjem pregledu ruskih državnih i provladinih medija, reporter BBC iz Rusije, Sejv Rozenberg, ukazuje da oni otvoreno pokazuju simpatije prema američkom predsjedniku Donaldu Trampu, navodeći da se njegovi stavovi sve više poklapaju sa stavovima ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Prema pisanju ruskih novina, Vašington više ne vidi Rusiju kao prijetnju, dok se fokus američke bezbjednosne politike navodno pomjerio na Evropu, koju ruski komentatori opisuju kao glavnog protivnika.

List "Komersant" podseća da nova američka strategija nacionalne bezbjednosti pokazuje da SAD više ne vide Rusiju kao neprijatelja, već sada vide, kako list navodi, "militarizovanu Evropu" kao glavnu prijetnju. Filozofija američkih lidera je bliža vrijednostima ruskog predsjednika nego političarima "Starog svijeta".

Za Trampa, Rusija više nije neprijatelj, već mogući partner u budućim zajedničkim projektima, jer razumije da bi sukob između dvije nuklearne sile značio apokalipsu.

"Evropa kao tvrđava liberala koja mora biti uništena"

"Evropu, međutim, vidi kao tvrđavu liberala koja mora biti uništena da bi Amerika ponovo postala velika", rekao je Rozenberg o onome što piše u Komersantu. Trampa u tabloidima često oslovljavaju sa Donaldom - novinar je komentarisao da je to "veoma prijateljski".

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u istim novinama oslovljen kao "nelegitimni predsednik Ukrajine", istakao je Rozenberg u izvještaju BBC.

How does Moscow view Donald Trump at the end of 2025? One Russian paper today: “The US leader’s philosophy is closer to the values of Russia’s president, not the politicians of the Old World…he sees Europe as a liberal stronghold that must be destroyed…”#ReadingRussiapic.twitter.com/uWPjvZxda0 — Steve Rosenberg (@BBCSteveR)December 29, 2025

Današnje izdanje vojnih novina "Krasnaja zvezda" (Crvena zvezda na srpskom) opisuje evropske lidere kao "rusofobne političare Starog svijeta", a time Moskva jasno daje do znanja koga simpatizuje.

Za Komersant navodi da je 2025. označio kao početak novog poglavlja u rusko-američkim odnosima. List "Izvestija" je uvjeren da će Tramp izvršiti pritisak na Kijev da što prije okonča rat u Ukrajini.

Nezavismaja Gazeta navodi, preneo je BBC, da je ruska ekonomija pod pritiskom i "savršenom olujom", da je ruska industrija ušla u "savršenu oluju", da će pored postojećih problema stići novi problemi.

List upozorava na rast poreza koji prevazilazi povećanje carina, zatim na nedostatak obrtnih sredstava i sve izraženiju krizu neplaćanja. Dodatni udarac je najavljeno povećanje cijena komunalnih usluga u Rusiji, što će "građani neminovno bolno osjetiti".

Posrtanje industrije nafte, plina, stanogradnje

Isti list prenosi procjene analitičara finansijskog tržišta prema kojima će investicije u ključnim sektorima privrede pasti 2026. godine, uključujući naftnu, gasnu i hemijsku industriju i mašinstvo, sa izuzetkom proizvodnje automobila.

"Velike kompanije u ovim sektorima već planiraju da značajno smanje investicione budžete. Nedostatak budžetskog novca uticaće i na poljoprivredu. Finansijski problemi se bilježe i u energetskom i sektoru uglja", izvestio je moskovski reporter BBC.

Komersant takođe izvještava da će PDV od nove godine porasti sa 20 na 22 procenta zbog budžetskog deficita. Takođe se ističe da više od 850.000 stanovnika Moskve i Moskovske oblasti neće moći da putuje u inostranstvo.

"Razlog nisu sankcije ili geopolitika, već neplaćeni dugovi, kazne, dospjeli krediti ili neplaćena alimentacija. Ruskim građanima sa takvim obavezama je zakonski zabranjeno da napuštaju zemlju", citira reporter.

Teška godina, ali je moglo biti i gore

Na kraju, Rozenberg daje pregled vladinih novina "Rossiйskaя Gazeta", koje imaju mišljenje da je "godina bila teška, ali je mogla biti i gora". Stvari su prilično loše u industriji uglja, a prema podacima ruskog Ministarstva energetike, čak tri četvrtine kompanija za ugalj u Rusiji posluju sa gubitkom.