Tržište nepokretnosti: Banjaluka i Bijeljina lideri po broju prodatih nekretnina, najskuplji stan na Jahorini

U Republici Srpskoj prošle godine prometovano je ukupno 37.950 nepokretnosti, čija je ukupna ostvarena cijena 1,37 milijardi KM, što je 210 miliona KM više u odnosu na godinu ranije, saopšteno je iz Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIP).

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Prema podacima iz Registra cijena nepokretnosti Republike Srpske, u prošloj godini registrovana su ukupno 18.172 kupoprodajna ugovora, što je za 2,5 odsto više u odnosu na 2024.

Najveći broj prometovanih nepokretnosti zabilježen je u Banjaluci i Bijeljini, dok je najviše prometovano poljoprivrednim zemljištem.

Prosječna cijena stana po metru kvadratnom u Republici Srpskoj iznosila je 2.567 KM po metru kvadratnom i za 115 KM je veća nego 2024. godine.

Cijena najskupljeg prometovanog stana od 66,8 metara kvadratnih iznosila je 798.000 KM i evidentirana je na Jahorini u opštini Pale u objektu izgrađenom 2024. godine.

"Ovaj stan je ujedno i najskuplji prometovani, čija je cijena iznosila 11.946 KM po metru kvadratnom i prometovan je između dva pravna lica", navedeno je u saopštenju.

Najveća prosječna cijena stana po kvadratnom metru zabilježena je na Jahorini u opštini Trnovo i iznosila je 4.689 KM po metru kvadratnom.

Cijena najskuplje prometovane garaže iznosila je 70.000 KMu banjalučkom naselju Nova Varoš. Riječ je o garaži od 34 metra kvadratna sa dva mjesta u objektu izgrađenom 2011. godine.

U istom banjalučkom naselju evidentirana je i cijena najskupljeg prometovanog garažnog mjesta u objektu od 4.065 KM po metru kvadratnom, površine je 12,3 metara kvadratnih i nalazi se u objektu izgrađenom 2024. godine.

Cijena najskuplje prometovane kuće u Republici Srpskoj iznosila je 600.000 KM i evidentirana je u trebinjskom naselju Gradina. Riječ je o kući površine 316 metara kvadratnih sa zemljištem uz objekat od 457 metara kvadratnih. Kuća je sagrađena 1967. godine.

Cijena najskuplje poslovne nepokretnosti u Republici Srpskoj iznosila je 2.000.000 KM i evidentirana je u naselju Lukavica u Istočnom Novom Sarajevu. Površina objekta sagrađenog 2002. godine iznosi 1.664 metra kvadratna, a površina zemljišta uz objekat je 520 metara kvadratnih.

Najskuplje građevinsko zemljište plaćeno je 5.200.000 KM, površine je 16.206 metara kvadratnih, a nalazi se u banjalučkom naselju Lazarevo.

Cijena najskupljeg poljoprivrednog zemljišta bila je 300.000 KM za površinu od 12.630 metara kvadratnih i evidentirana je u Bijeljini.

Ovo je ujedno i najskuplje prometovano poljoprivredno zemljište sa cijenom od 23,8 KM po metru kvadratnom.

Prema podacima Registra cijena nepokretnosti, od 1. januara 2017. godine do 31. decembra 2025. godine registrovan je ukupno 129.451 kupoprodajni ugovor u kojem je prometovano ukupno 264.475 nepokretnosti, čija je ukupna ostvarena cijena 7.911.076.738 KM.

Iz RUGIPP-a su napomenuli da objavljeni podaci u godišnjem izvještaju zavise od kvaliteta podataka u kupoprodajnom ugovoru i podataka koje učesnik u prometu upisuje u upitnik prilikom predaje zahtjeva za promjenu upisa prava vlasništva u evidencijama Uprave.