logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sad ili ko zna kad: I onako previsoke cijene stanova u Banjaluci će još rasti - evo i zašto

Sad ili ko zna kad: I onako previsoke cijene stanova u Banjaluci će još rasti - evo i zašto

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Ako planirate kupovinu stana u Banjaluci, stručnjaci savjetuju da to učinite što prije – cijene će, prema procjenama, od Nove godine porasti za još 5 do 7 odsto. Potražnja je i dalje velika, a građevinski sektor suočava se s rastućim troškovima i nedostatkom radne snage.

rastu cijene stanova u banjaluci Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Prema podacima sa tržišta, prosječna cijena novogradnje u Banjaluci trenutno iznosi oko 3.650 KM po kvadratnom metru, dok u centru grada kvadrat košta i do 5.600 KM. Za kvadrat u luksuznim objektima moraćete izdvojiti čak 6.000 do 7.000 KM. U pojedinim naseljima, poput Lazareva i Šargovca najniže cijene se kreću između 2.700 i 2.800 KM po kvadratu.

Agenti za nekretnine upozoravaju da bi u naredna tri do četiri mjeseca moglo doći do novog rasta cijena, zbog kombinacije više faktora – od povećanja plata građevinskim radnicima, preko poskupljenja materijala, do konstantno visoke potražnje.

"Ako ste planirali kupovinu stana, sada je pravo vrijeme. Očekujemo da će od Nove godine kvadrat biti skuplji najmanje pet do sedam odsto. Potražnja je ogromna, radnika je malo, a poskupio je i građevinski materijal", rekao nam je jedan banjalučki agent.

S druge strane, sve je više onih koji upozoravaju da tržište nekretnina u gradu ide ka zasićenju.

"Cijene stanova rastu velikom brzinom. Veliki novac se slio u Banjaluku. Dio neregularnog novca ide u izgradnju stanova, pa se tako ‘peru’ pare. Dio stanovništva kupuje na kredit i zadužuje se. Jednog dana moraće da pukne ovaj balon sa nekretninama. Biće stanova džabe. Svejedno, svaki peti stan je prazan…", jedan je od komentara koji se širi društvenim mrežama.

Za sada, međutim, potražnja ne jenjava, a novi objekti niču na gotovo svakom ćošku grada, što pokazuje da banjalučko tržište nekretnina i dalje ostaje jedno od najaktivnijih u regionu.

Neki smatraju i da su cijene opravdane.

"Nekretnine u Banjaluci koštaju koliko koštaju, jer Banjaluka pruža mogućnosti. I to je tako svuda na svijetu. Trećina građana Banjaluke  ima zemlju u krugu od 50 kilometara, ali svi bismo da živimo u gradu. Da je kvadrat 10 hiljada KM, a paradajz 20 KM, opet bi se našao kupac", jedan je od komentara. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

nekretnine Banjaluka cijene

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ