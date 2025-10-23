Sad ili ko zna kad: I onako previsoke cijene stanova u Banjaluci će još rasti - evo i zašto

Ako planirate kupovinu stana u Banjaluci, stručnjaci savjetuju da to učinite što prije – cijene će, prema procjenama, od Nove godine porasti za još 5 do 7 odsto. Potražnja je i dalje velika, a građevinski sektor suočava se s rastućim troškovima i nedostatkom radne snage.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Prema podacima sa tržišta, prosječna cijena novogradnje u Banjaluci trenutno iznosi oko 3.650 KM po kvadratnom metru, dok u centru grada kvadrat košta i do 5.600 KM. Za kvadrat u luksuznim objektima moraćete izdvojiti čak 6.000 do 7.000 KM. U pojedinim naseljima, poput Lazareva i Šargovca najniže cijene se kreću između 2.700 i 2.800 KM po kvadratu.

Agenti za nekretnine upozoravaju da bi u naredna tri do četiri mjeseca moglo doći do novog rasta cijena, zbog kombinacije više faktora – od povećanja plata građevinskim radnicima, preko poskupljenja materijala, do konstantno visoke potražnje.

"Ako ste planirali kupovinu stana, sada je pravo vrijeme. Očekujemo da će od Nove godine kvadrat biti skuplji najmanje pet do sedam odsto. Potražnja je ogromna, radnika je malo, a poskupio je i građevinski materijal", rekao nam je jedan banjalučki agent.

S druge strane, sve je više onih koji upozoravaju da tržište nekretnina u gradu ide ka zasićenju.

"Cijene stanova rastu velikom brzinom. Veliki novac se slio u Banjaluku. Dio neregularnog novca ide u izgradnju stanova, pa se tako ‘peru’ pare. Dio stanovništva kupuje na kredit i zadužuje se. Jednog dana moraće da pukne ovaj balon sa nekretninama. Biće stanova džabe. Svejedno, svaki peti stan je prazan…", jedan je od komentara koji se širi društvenim mrežama.

Za sada, međutim, potražnja ne jenjava, a novi objekti niču na gotovo svakom ćošku grada, što pokazuje da banjalučko tržište nekretnina i dalje ostaje jedno od najaktivnijih u regionu.

Neki smatraju i da su cijene opravdane.

"Nekretnine u Banjaluci koštaju koliko koštaju, jer Banjaluka pruža mogućnosti. I to je tako svuda na svijetu. Trećina građana Banjaluke ima zemlju u krugu od 50 kilometara, ali svi bismo da živimo u gradu. Da je kvadrat 10 hiljada KM, a paradajz 20 KM, opet bi se našao kupac", jedan je od komentara.