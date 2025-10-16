logo
Da li je ovo novi apsurd tržišta nekretnina u Banjaluci? Garsonjera od 15 kvadrata košta 62.000 KM 2

Da li je ovo novi apsurd tržišta nekretnina u Banjaluci? Garsonjera od 15 kvadrata košta 62.000 KM

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
2

Tržište nekretnina u Banjaluci ponovo pomjera granice apsurda, a ovog puta epicentar je naselje Starčevica.

oglas garsonjera.JPG Izvor: Olx.ba/Printscreen

Na platformi za prodaju pojavio se oglas koji je privukao pažnju na društvenim mrežama: garsonjera od svega 15 kvadratnih metara prodaje se po nevjerovatnoj cijeni od 62.000 KM.

Kada se izračuna, cijena jednog kvadratnog metra iznosi čak 4.133 KM, što ovu minijaturnu nekretninu svrstava među najskuplje po jedinici površine.

Iako se stan nalazi u prizemlju zgrade, prodavac ga opisuje kao "odličnu investicionu priliku" za one koji traže funkcionalan, mali prostor. U oglasu se navodi da je garsonjera u Ulici Prve krajiške brigade narodne odbrane, nenamještena, sa PVC stolarijom, a kao posebna prednost ističe se postojanje rampe za osobe sa invaliditetom.

Ovo nije prvi put da se u Banjaluci pojavljuju oglasi za nekretnine rekordno visokih cijena po kvadratu. Podsjećamo, u avgustu se prodavao stan od 19 kvadrata u blizini Gimnazije, čija je cijena bila 115.000 KM. Oglas se ubrzo proširio internetom, a korisnici mreža nisu štedjeli komentare. "Za te pare možeš kupiti kuću u prigradskom naselju", napisao je jedan Banjalučanin, dok su drugi ironično dodavali da je riječ o "luksuznoj garsonjeri veličine ormara".

Najnoviji primjer stana od 15 kvadrata ponovo je u fokus stavio problem vrtoglavog rasta cijena nekretnina u Banjaluci. Dok se tržište neprestano širi, iznosi po kvadratnom metru nastavljaju da dostižu rekordne vrijednosti. Slučajevi poput ovog potvrđuju da cijena u novogradnji u pojedinim urbanim zonama prelazi i 5.000 KM, čineći kupovinu stana, pa makar i mikro-garsonjere, sve većim finansijskim izazovom za većinu građana.

zole

Može on cijeniti kolko hoće a da li je neko lud da to plati toliko ,to je pitanje

X men

To mi je dovoljno za kera

