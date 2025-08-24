logo
Iako cijene nekretnina lete u nebo: Banjaluka od aprila do juna prodala više stanova nego cijela FBiH

Iako cijene nekretnina lete u nebo: Banjaluka od aprila do juna prodala više stanova nego cijela FBiH

Autor Dušan Volaš
1

Prоsјеčnа ciјеnа prоdаtih nоvih stаnоvа po metru kvadratnom u Bosni i Hercegovini u drugom kvartalu 2025. godine iznosila je 3.147 KM.

13.jpg Izvor: ilustracija, Slaven Petković, mondo.ba

Prоsјеčnа ciјеnа prоdаtih nоvih stаnоvа po metru kvadratnom u Bosni i Hercegovini u drugom kvartalu 2025. godine iznosila je 3.147 KM.

Ukupno je u tri mjeseca – od aprila do juna – prodato 864 novih stanova ukupne korisne površine 45.414 kvadrata.

Ova cijene je za 7,3 posto veća u odnosu na drugo tromjesečje prošle godine, prema podacima Agencije za statistiku BiH.

Zanimljiv je podatak o prodaji stanova po entitetima, koji se ne navodi u saopštenju Agencije, piše BiznisInfo.ba.

A to je da je u Republici Srpskoj u drugom tromjesečju ove godine prodato 640 novih stanova, a u Federaciji samo 222.

Zanimljivo je da je samo u Banjaluci za tri mjeseca prodato 277 novih stanova, dakle više nego u cijeloj FBiH.

Prosječna cijena novih stanova u RS je 3.167 KM po kvadratu, a ako se gleda samo Banjaluka 3.649 KM.

S druge strane, prosječna cijena u kvadrata novog stana FBiH je 3.105 KM.

U Sarajevu je istovremeno prodato 68 novih stanova, a prosječna cijena po kvadratu u gradu iznosila je oko 3.549 KM.

(Biznisinfo)

Danijel

Nije ni čudo . Pa ko hoce da bude u Federaciji? Tamo nema interesantnog mjesta .

