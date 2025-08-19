Oglas izazvao kritike: Za stan od 19 kvadrata u Banjaluci traži se 115.000 maraka

Na mrežama je izazvao lavinu reakcija oglas za stan od samo 19 kvadrata na Bulevaru cara Dušana, kod banjalučke Gimnazije, koji se prodaje za čak 115.000 KM.
Na društvenim mrežama buknula je rasprava nakon što je objavljen oglas za prodaju stana u Banjaluci po cijeni koja je mnoge ostavila bez riječi. Riječ je o stanu površine svega 19 kvadratnih metara, smještenom u Ulici Bulevar cara Dušana, u neposrednoj blizini banjalučke Gimnazije, za koji prodavac traži čak 115.000 KM.
Oglas se ubrzo proširio internetom, a korisnici mreža nisu štedjeli komentare. „Za te pare možeš kupiti kuću u prigradskom naselju“, napisao je jedan Banjalučanin, dok su drugi ironično dodavali da je riječ o „luksuznoj garsonjeri veličine ormara“.
Ovaj primjer ponovo je otvorio pitanje cijena nekretnina u Banjaluci, gdje kvadrat stana u novogradnji već godinama vrtoglavo raste, a u pojedinim dijelovima grada dostiže i preko 5.000 KM.
(MONDO)