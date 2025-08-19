logo
Oglas izazvao kritike: Za stan od 19 kvadrata u Banjaluci traži se 115.000 maraka

Autor Nikolina Damjanić
0

Na mrežama je izazvao lavinu reakcija oglas za stan od samo 19 kvadrata na Bulevaru cara Dušana, kod banjalučke Gimnazije, koji se prodaje za čak 115.000 KM.

stan.JPG Izvor: Olx.ba/Printscreen

Na društvenim mrežama buknula je rasprava nakon što je objavljen oglas za prodaju stana u Banjaluci po cijeni koja je mnoge ostavila bez riječi. Riječ je o stanu površine svega 19 kvadratnih metara, smještenom u Ulici Bulevar cara Dušana, u neposrednoj blizini banjalučke Gimnazije, za koji prodavac traži čak 115.000 KM.

Oglas se ubrzo proširio internetom, a korisnici mreža nisu štedjeli komentare. „Za te pare možeš kupiti kuću u prigradskom naselju“, napisao je jedan Banjalučanin, dok su drugi ironično dodavali da je riječ o „luksuznoj garsonjeri veličine ormara“.

Ovaj primjer ponovo je otvorio pitanje cijena nekretnina u Banjaluci, gdje kvadrat stana u novogradnji već godinama vrtoglavo raste, a u pojedinim dijelovima grada dostiže i preko 5.000 KM.

(MONDO)

Banjaluka oglas stan

