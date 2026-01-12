logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uhapšen muškarac iz Milića zbog sumnje da je ukrao eksploziv iz preduzeća

Uhapšen muškarac iz Milića zbog sumnje da je ukrao eksploziv iz preduzeća

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Gotovo sedam kilograma eksploziva pronađeno je kod O. D. iz Milića za koje se sumnja da ga je ukralo iz jednog milićkog preduzeća, te je uhapšen.

Policijsko vozilo Izvor: Slaven Petković - Mondo

Policija je u subotu, 10. januara, kontrolisla vozilo "fijat" kojim je upravljalo lice O. D. i pronašla 6,8 kilograma eksploziva, saopšteno je iz Policijske uprave Zvornik.

Eksplozivna sredstva su oduzeta, a o svemu je obaviješteno nadležno tužilaštvo.

Uhapšenom se na teret stavlja krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Milići eksploziv policija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ