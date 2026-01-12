Uhapšen muškarac iz Milića zbog sumnje da je ukrao eksploziv iz preduzeća

Gotovo sedam kilograma eksploziva pronađeno je kod O. D. iz Milića za koje se sumnja da ga je ukralo iz jednog milićkog preduzeća, te je uhapšen.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Policija je u subotu, 10. januara, kontrolisla vozilo "fijat" kojim je upravljalo lice O. D. i pronašla 6,8 kilograma eksploziva, saopšteno je iz Policijske uprave Zvornik.

Eksplozivna sredstva su oduzeta, a o svemu je obaviješteno nadležno tužilaštvo.

Uhapšenom se na teret stavlja krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.