Milići: Uhapšen muškarac zbog prijetnji da će sugrađanina "zaklati nožem"

Policajci iz Milića uhapsili su muškarca iz te opštine čiji su inicijali E.Ć. zbog ugrožavanja sigurnosti i prijetnji ubistvom licu Š.M.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Š.M. je prijavio juče oko 5.00 časova Policijskoj stanici Milići da je E.Ć. zaustavio svoje vozilo ispred njegove kuće i puštao glasnu muziku, nakon čega mu je prijetio da će ga nožem zaklati.

Policajci su pregledom vozila pronašli nož, a dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo naredio je dostavljanje izvještaja protiv E.Ć. o počinjenom krivičnom djelu ugrožavanje sigurnosti.

