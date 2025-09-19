logo
Milići: Uhapšen muškarac zbog prijetnji da će sugrađanina "zaklati nožem"

Milići: Uhapšen muškarac zbog prijetnji da će sugrađanina "zaklati nožem"

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Policajci iz Milića uhapsili su muškarca iz te opštine čiji su inicijali E.Ć. zbog ugrožavanja sigurnosti i prijetnji ubistvom licu Š.M.

7.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Š.M. je prijavio juče oko 5.00 časova Policijskoj stanici Milići da je E.Ć. zaustavio svoje vozilo ispred njegove kuće i puštao glasnu muziku, nakon čega mu je prijetio da će ga nožem zaklati.

Policajci su pregledom vozila pronašli nož, a dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo naredio je dostavljanje izvještaja protiv E.Ć. o počinjenom krivičnom djelu ugrožavanje sigurnosti. 

(Srna)

