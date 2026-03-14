Stanivuković ponovo zadržan na granici sa Hrvatskom (VIDEO)

Gradonačelnik Banjaluke i predsjednik Pokreta Sigurna Srpska (PSS), Draško Stanivuković, danas je ponovo zadržan na graničnom prelazu prilikom ulaska u Hrvatsku, saopšteno je iz PSS.

Stanivuković je na društvenim mrežama opisao da je zadržavanje uključivalo detaljan pretres, odvođenje u garažu i pse koji su „njuškali“, uz poruku da se pomjeri kako ne bi smetao dok psi rade svoj posao. „

Dobrodošlica u Hrvatsku – ponovo zadržavanje, ponovo pretres koji počinje ličiti na torturu“, naveo je Stanivuković.

On je poručio da građani Hrvatske neće doživjeti slične scene u Banjaluci niti bilo gdje u Republici Srpskoj, gdje niko ne tretira ljude kao problem.

„Kakvu to poruku šaljemo jedni drugima, ako poštovanje nije obostrano?“, upitao je Stanivuković.

Gradonačelnik je dodao da ovakvim postupcima hrvatske vlasti neće uspjeti da ga udalje od većine pristojnih građana Hrvatske.

„Ostajem dosljedan putu međusobnog poštovanja i unapređenja odnosa između naših naroda“, zaključio je Stanivuković.

Podsjećamo, Stanivuković je prethodno zadržan na granici 10. februara, a tada je Hrvatska granična policija izvršila detaljan pretres njega, njegovih saradnika, vozila i ličnih stvari. Tom prilikom mu je izrečena i novčana kazna od 700 evra zbog njegovog govora tokom nedavne posjete Lici i Dalmaciji, koji je izazvao burne reakcije u Hrvatskoj.