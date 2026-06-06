Bajdena zvao "Uspavani Džo", pa zaspao na konferenciji: Snimak Trampa postao viralan

Snimak na kom djeluje kao da je Tramp zadrijemao usred obraćanja važnih saradnika postao viralan na društvenim mrežama.

Izvor: Twitter/@nexta_tv/Screenhot

Na društvenim mrežama je postao viralan snimak američkog predsjednika Donalda Trampa koji izgleda kao da je zadremao tokom obraćanja svojih saradnika u Ovalnoj kancelariji Bijele kuće u Vašingtonu u Sjedinjenim Američkim Državama, piše "Dejli Bist". Tramp je u plavom odijelu sa specifičnom kravatom u jarkoj nijansi žute sjedeo u svojoj stolici dok su se predstavnicima medija obraćali njegovi saradnici.

Samo nekoliko sati prije ovog događaja, američki državni sekretar Marko Rubio je izjavio da je Tramp najvrijedniji u cijeloj administraciji i da ne spava koliko radi. "On bukvalno ne spava", naveo je Rubio ranije u toku dana, samo nekoliko sati prije neobičnog događaja u Ovalnoj kancelariji.

“He literally doesn’t sleep.” Trump fell asleep in front of everyone



Just hours earlier, U.S. Secretary of State Marco Rubio was praising the president’s work ethic.



“This guy literally doesn’t sleep. He works days and nights, long hours, every day.”



Later, during an event…pic.twitter.com/TAP74yHg6B — NEXTA (@nexta_tv)June 5, 2026

Bela kuća je ubrzo oštro odgovorila. Naveli su da su oči predsednika Trampa sve vreme otvorene i da ni u jednom trenutku nije zadremao, a kamoli zaspao.

His eyes are literally open in the clip you posted, you dumbass mouth-breathershttps://t.co/7VCNwVgQowpic.twitter.com/3zoCVEzsrY — Rapid Response 47 (@RapidResponse47)June 4, 2026

Oglasio se i portparol Bijele kuće Dejvis Ingl. On je osudio tekst "Dejli Bista" koji tvrdi da je Tramp zadremao.

"Predsjednik Tramp je najbistriji, najdostupniji i najenergičniji predsjednik u američkoj istoriji. Dok poremećeni 'Dejli Bist' koji je pred propasti preko svojih novinara gura neutemeljene teorije zavjere, predsjednik Tramp danonoćno radi kako bi našu zemlju učinio većom nego ikada prije", objasnio je Ingl.

Vidi opis Bajdena zvao "Uspavani Džo", pa zaspao na konferenciji: Snimak Trampa postao viralan Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ROBERTO SCHMIDT / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: ROBERTO SCHMIDT / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: ROBERTO SCHMIDT / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: ROBERTO SCHMIDT / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: ROBERTO SCHMIDT / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: ROBERTO SCHMIDT / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: ROBERTO SCHMIDT / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: ROBERTO SCHMIDT / Getty images / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

(MONDO)