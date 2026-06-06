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Bajdena zvao "Uspavani Džo", pa zaspao na konferenciji: Snimak Trampa postao viralan

Bajdena zvao "Uspavani Džo", pa zaspao na konferenciji: Snimak Trampa postao viralan

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Snimak na kom djeluje kao da je Tramp zadrijemao usred obraćanja važnih saradnika postao viralan na društvenim mrežama.

Tramp zaspao na konferenciji za novinare Izvor: Twitter/@nexta_tv/Screenhot

Na društvenim mrežama je postao viralan snimak američkog predsjednika Donalda Trampa koji izgleda kao da je zadremao tokom obraćanja svojih saradnika u Ovalnoj kancelariji Bijele kuće u Vašingtonu u Sjedinjenim Američkim Državama, piše "Dejli Bist". Tramp je u plavom odijelu sa specifičnom kravatom u jarkoj nijansi žute sjedeo u svojoj stolici dok su se predstavnicima medija obraćali  njegovi saradnici.

Samo nekoliko sati prije ovog događaja, američki državni sekretar Marko Rubio je izjavio da je Tramp najvrijedniji u cijeloj administraciji i da ne spava koliko radi. "On bukvalno ne spava", naveo je Rubio ranije u toku dana, samo nekoliko sati prije neobičnog događaja u Ovalnoj kancelariji.

Bela kuća je ubrzo oštro odgovorila. Naveli su da su oči predsednika Trampa sve vreme otvorene i da ni u jednom trenutku nije zadremao, a kamoli zaspao. 

Oglasio se i portparol Bijele kuće Dejvis Ingl. On je osudio tekst "Dejli Bista" koji tvrdi da je Tramp zadremao.

"Predsjednik Tramp je najbistriji, najdostupniji i najenergičniji predsjednik u američkoj istoriji. Dok poremećeni 'Dejli Bist' koji je pred propasti preko svojih novinara gura neutemeljene teorije zavjere, predsjednik Tramp danonoćno radi kako bi našu zemlju učinio većom nego ikada prije", objasnio je Ingl. 

(MONDO)

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Tagovi

Donald Tramp bijela kuća spavanje novinari

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