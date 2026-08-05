Uoči godišnjice "Oluje": Zapaljena srpska zastava kod Otočca u Hrvatskoj (Video)

Uoči obilježavanja godišnjice vojno-policijske akcije "Oluja", na nadvožnjaku kod Otočca zapaljena je srpska zastava, uz transparent sa porukom o akciji iz 1995. godine.

Izvor: Index.hr

Srpska zastava zapaljena je na nadvožnjaku kod Otočca uoči obilježavanja godišnjice vojno-policijske akcije "Oluja".

Prema navodima Indexa, događaj je snimio jedan od čitalaca, a na snimku se vide dvije osobe odjevene u crno, sa prekrivenim glavama, kako se penju na ogradu nadvožnjaka.

Nakon toga postavljaju srpsku zastavu na ogradu i pale je.

Pored zastave postavljen je i transparent sa natpisom:

"Hvala im na svemu, slobodni smo ljudi, Oluja '95."

Izvor: Index.hr/screenshot

Snimak je nastao uoči obilježavanja godišnjice akcije "Oluja", koja i više od tri decenije izaziva različite reakcije u Hrvatskoj i Srbiji.

Za sada nema informacija da li je povodom ovog događaja reagovala policija niti da li je pokrenuta istraga. Prema pisanju Indexa, snimak je zabilježen kod Otočca.