"Ni 30 godina od zločina nema osuđenih": Za ubistva u srpskim selima nakon "Oluje" još niko nije odgovarao

Autor Dušan Volaš
0

U selima Varivode i Gošić kod Kistanja, prije 30 godina, ubijeno je 17 srpskih civila u zločinima hrvatske vojske, za koje još niko nije odgovarao.

Godišnjica zločina bez kazne: 30 godina od ubistva deset srpskih civila u Varivodama Izvor: rts/printscreen

U selu Varivode kod Kistanja, u sjevernoj Dalmaciji, 28. septembra ove godine služen je pomen u znak sjećanja na 30 godina od nekažnjenog zločina hrvatske vojske nad srpskim civilima.

Dva mjeseca nakon akcije "Oluja" vojnici su pronašli i ubili u njihovim kućama deset srpskih civila.

U Varivodama je 28. septembra 1995. godine ubijeno devetoro ljudi: Jovan Berić (75), Špiro Berić (55), Radivoje Berić (69), Marija Berić (69), Mirko Pokrajac (84), Dušan Dukić (59), Marko Berić (82), Milka Berić (67), Jovan Berić (56) i Uglješa Ilijašević (54). Istog dana ubijen je i deseti mještanin Varivoda, Uglješa Ilijašević (54), čije je tijelo, sa prostrijelnom ranom u potiljku, kasnije pronađeno u jednoj cisterni za vodu u blizini sela, saopštio je Informaciono-dokumentacioni centar "Veritas".

Prosečna starost žrtava bila je 67 godina, slično kao i u obližnjem selu Gošić, gde su hrvatski vojnici mjesec dana ranije, 27. avgusta, ubili sedam mještana srpske nacionalnosti, prosječne starosti 70 godina. U oba sela ni u vrijeme rata ni u vrijeme ubistva, nije bilo nikakvih ratnih dejstava, a, kako ističu iz "Veritasa" ubijeni su ostali u svojim selima zato što nisu mogli ili hteli napustiti svoja ognjišta.

Svi su ubijeni u svojim dvorištima, na kućnom pragu ili u kućama, vatrenim oružjem iz neposredne blizine. "Veritas" navodi da je hrvatska policija, iako je znala identitet žrtava, u namjeri prikrivanja zločina, tijela tajno zakopala na kninskom groblju pod oznakom "nepoznat".

Njihova tijela su u proleće 2001. godine ekshumirali haški istražioci, kada su ekshumirani i posmrtni ostaci 301 žrtve ubijene u "Oluji" i nakon te akcije. Porodice su ih identifikovale 2002. godine po DNK-a metodi i sahranile u rodnim selima, gdje su im opština Kistanje i Srpsko narodno vijeće podigli spomenike, koji su više puta skrnavljeni.

Pod pritiskom međunarodne zajednice i organizacija za zaštitu ljudskih prava, već 1996. godine podignuta je optužnica protiv šestorice bivših hrvatskih vojnika: Nikole Rašića, Ivana Jakovljevića, Pere Perkovića, Ivice Petrića, Zlatka Ladovića i Nediljka Mijića, i to zbog krivičnog dela ubistvo iz koristoljublja.

Iako su četvorica optuženika u istrazi priznali počinjenje djela, Županijski sud u Zadru ih je oslobodio, a tokom ponovljenog suđenja pred Županijskim sudom u Šibeniku, zastupnik optužbe je odustao od optužnice protiv svih optuženika i najavio novu istragu.

"Međutim, ni 30 godina od zločina, nema ni optuženih ni osuđenih za ubistva civila u Varivodama i Gošiću, kao ni za mnoga druga ubistva srpskih civila u "postolujnim" vremenima u susjednim selima", napominju u "Veritasu".

Po popisu stanovništva u Hrvatskoj iz 1991. godine, u Varivodama je živjelo 477 ljudi, od kojih 472 Srba, dva Jugoslovena, jedan Hrvat i dvoje ostalih. Popis stanovništva iz 2021. godine pokazao je da u tom selu živi 61 osoba, bez oznake o nacionalnoj pripadnosti, od kojih samo četvoro mlađih od 40 godina.

(RT Balkan/MONDO)

