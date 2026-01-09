logo
Užas u Majdanpeku: Izbio požar u zgradi, stanari pokušali da se zagriju jer nemaju struju

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Zbog požara u zgradi u Majdanpeku se ljekaru javilo 20 osoba.

Požar u Majdanpeku Izvor: MUP

Zbog večerašnjeg požara u stanu u zgradi u Majdanpeku, ljekaru se javilo čak 20 osoba prema saznanjima "RTS-a". Požar je izbio zbog zapušenog odžaka.

U Majdanpeku je inače nestala struja zbog snežne oluje, pa su stanari pokušali da se zagriju. Međutim, prema saznanjima Javnog servisa, zapušeni odžak je uzrok požara.

Hitnoj službi Opšte bolnice u Majdanpeku se zbog ovog požara javilo 20 osoba. Dr Pavlović Pobrić je za "RTS" otkrila njihovo stanje.

"Niko od stanara koji su se javili ljekaru nije životno ugrožen. Sa predsjednikom opštine je dogovoreno da se osobama koje ne mogu da borave u svom stanu omogući smještaj u bolnici. Svi su stabilni, dobro se osjećaju, osim nekih manjih tegoba, u smislu gušenja i pritiska u grudima što je i normalno zbog tolikog dima", objasnila je ona.

Da podsjetimo, u Majdanpeku je na snazi vanredna situacija. Nema struje i daljinskog grijanja.

(RTS/MONDO)

