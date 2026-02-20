Plate vaspitača na vanrednoj sjednici Skupštine: Mišićeva poručila - januarsku platu isplatiti po ugovoru

Vanredna sjednica Skupštine grada Banjaluka je jutros sa samo jednom tačkom dnevnog reda, a to su plate vaspitača Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje.

Predsjednik Sindikalne organizacije banjalučkog Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Slađana Mišić obratila se odbornicima Skupštine grada Banjaluka, ističući da je zahtjev zaposlenih jasan - da se januarska plata isplati u potpunosti, u skladu sa Kolektivnim ugovorom.

Mišićeva je rekla da se tokom jučerašnjeg dana u Skupštini grada stalno govorilo o sindikatu Centra iako njegovi predstavnici nisu bili prisutni.

Ona je naglasila da januarska plata zaposlenima u Centru nije isplaćena iako je budžet grada usvojen.

"Ova situacija direktno utiče na našu egzistenciju. Ono što je potpisano nije ispoštovano. Sredinom decembra grad je iznenada raskinuo sporazum i prekinuo dogovor koji je imao sa nama. Naš zahtjev je jasan da se januarska plata isplati u potpunosti, u skladu sa Kolektivnim ugovorom", navela je Mišićeva.

Ona je rekla da je sindikat prinuđen da krene u štrajk kako bi zaštitio prava radnika.

"Moje pitanje je da li ovom gradu zaista trebaju radnici i da li ovom gradu treba ova ustanova?", poručila je Mišićeva i dodala da su članovi sindikalne uprave i ona do kraja vanredne skupštine otvoreni za pitanja i saradnju.

Gradonačelnik Draško Stanivuković je ponovio da je spreman da isplati plate sa uvećanjem od 16, 6 odsto u skaldu sa trenutnim mogućnostima, a ukoliko se situacija sa prihodima promijeni spreman je da razgovara.

"Direktor Jokanović i Sindikat svjesno guraju radnike Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje u štrajk, i razlika od 40 KM u odnosu na zahtjev sindikata, ne smije biti razlog za ovakvo nedopustivo ponašanje. Razlika od 40 KM po radniku za Grad znači ogroman izdatak, ali to je i ozbiljna prijetnja da se ugrozi socijalni mir, jer kada se ovaj iznos pomnoži sa više od 400 zaposlenih i uračunaju doprinosi, to je gotovo 700.000 KM iz budžeta građana. Zbog svega toga, spremni su da dovedu u nezavidan položaj i hiljade roditelja koji uredno plaćaju vrtiće i zavise od njihovog normalnog rada", naveo je gradonačelnik.

Podsjećamo, radnici Centra za predškolsko obrazovanje i vaspitanje u Banjaluci stupiće u ponedjeljak, 23. februara u generalni štrajk, ukoliko im do tada ne bude isplaćena uvećana plata za 20 odsto.

Direktor Centra Petar Jokanović je rekao da su naloge za isplatu plata poslali gradskom Odjeljenju za finansije, ali su oni vraćeni, uz obrazloženje da kolektivni ugovor nije važeći bez potpisa gradonačelnika i da Centar takav obračun plata nije mogao da izvrši.

Nakon što se okonča ovo vanredno, uslijediće nastavak redovnog šestog zasjedanja.

