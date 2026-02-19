logo
"Gradonačelnik je odlučio da zarobi plate i prihode 450 porodica": Od ponedjeljka štrajk u banjalučkim vrtićima

“Gradonačelnik je odlučio da zarobi plate i prihode 450 porodica”: Od ponedjeljka štrajk u banjalučkim vrtićima

Autor Dragana Božić Izvor Srpskainfo
0

Radnici Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje od ponedjeljka su u štrajku, najavio je direktor Petar Jokanović.

IMG_8266.jpeg Izvor: Mondo - Slaven Petković

"Zatvaramo vrtiće. Razlog je što od 5. januara radnici nisu dobili nijednu marku, nisu dobili svoju zarađenu platu. U Gradu za zabranili da se te plate isplate, što je nedopustivo. Gradonačelnik je odlučio da zarobi plate i prihode 450 porodica", rekao je Jokanović, piše Srpskainfo.

Prema njegovim riječima, od ponedjeljka će biti organizovan minimum procesa rada, radiće samo dežurne grupe pojedinih jasličkih vrtića u gradu, kao što je bilo u septembru.

Podsjećamo, radnici Centra za predškolsko obrazovanje i vaspitanje u Banjaluci stupiće u ponedjeljak u generalni štrajk, ukoliko im do tada ne bude isplaćena uvećana plata za 20 odsto.

Direktor Centra Petar Jokanović je rekao da su naloge za isplatu plata poslali gradskom Odjeljenju za finansije, ali su oni vraćeni, uz obrazloženje da kolektivni ugovor nije važeći bez potpisa gradonačelnika i da Centar takav obračun plata nije mogao da izvrši.

(Mondo)

