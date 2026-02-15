"Saglasni za uvećanje od 15 %": Savić-Banjac tvrdi da vaspitači žele povišicu, ali strahuju od uprave

Gradski menadžer Mirna Savić – Banjac kazala je da je za zaposlene u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje spremno povećanje plata od 15%, ono za šta Grad trenutno ima mogućnosti, te ih pozvala da prihvate ovo značajno uvećanje.

"Direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje ne bi trebalo da govori u ime radnika. Za to postoji sindikat, dok se u posljednje vrijeme stiče utisak da direktor sve češće ulazi u političke borbe u cilju sticanja političkih poena", poručila je ovo gradski menadžer Mirna Savić – Banjac.



Ističe da želi da radnici imaju potpuno jasnu i tačnu informaciju – za njih je spremno povećanje plata od 15%, što je iznos koji Grad Banjaluka u ovom trenutku može da obezbijedi.



"To povećanje je veće u odnosu na povećanja koja su imali drugi radnici u Banjaluci, prema kojima Grad takođe ima obavezu isplate plata, ali i veće u odnosu na plate radnika u centrima za predškolsko vaspitanje i obrazovanje širom Republike Srpske", pojasnila je gradski menadžer.



Naglašava da je važno da radnici znaju da ovdje nije riječ o tome da novca za plate nema, već da se glavni pregovarač postavlja u poziciju da tvrdi kako je povećanje od 15% nedovoljno.



"Istovremeno, javljaju nam se brojni radnici iz Centra koji traže jasne odgovore i koji su, zbog pritisaka i ucjena, u strahu da se javno oglase. Oni žele samo ono na šta imaju pravo, svoju platu, i saglasni su da se prihvati povećanje od 15%, dok se u narednom periodu ne stvore drugačiji uslovi", poručila je Savić – Banjac.



Ovom prilikom pozvala je radnike i sindikat da prihvate ovo značajno povećanje, a da se u narednom periodu nastave razgovori o dodatnim povećanjima, onda kada se za to stvore uslovi.