Nakon najave da će zatvoriti Centar za predškolsko: Stanivuković ponudio 15 odsto veće plate radnicima

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković poručio je da je Grad spreman da zaposlenima u Centru za predškolsko vaspitanje obezbijedi povećanje plata od 15 odsto i najveća primanja u struci u Republici Srpskoj.

Izvor: Mondo - Željko Svitlica

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković izjavio je da je Gradska uprava spremna da zaposlenima u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje obezbijedi najveće plate u ovoj struci u odnosu na bilo koji grad i opštinu u Republici Srpskoj, uz povećanje od 15 odsto.

Stanivuković je poručio da smatra kako je riječ o korektnoj ponudi i pozvao rukovodstvo i sindikat Centra da prihvate dogovor.

❗️Радницима Центра за предшколско васпитање и образовање спремни смо обезбиједити највеће плате у овој струци у односу било који град и општину у Републици Српској, уз повећање од 15%!



За директора је то, очигледно мало, и разлог за штрајк!?



Позивам руководство и синдикат…pic.twitter.com/LDMJhy5Cpy — Драшко Станивуковић (@Stanivukovic_D)February 13, 2026

"Pozivam rukovodstvo i sindikat Centra da prestanu sa prijetnjama štrajkom i prihvate ovaj, i više nego korektan i ljudski dogovor", naveo je gradonačelnik.

Podsjećamo, predsjednica Sindikalne organizacije Centra Slađana Mišić ranije je upozorila da bi ustanova mogla biti zatvorena ukoliko uskoro ne dođe do rješenja spora sa Gradskom upravom.

Ona je tada istakla da zaposleni nakon dvije godine pregovora više nemaju prostora za odlaganje štrajka, te da je odluka o štrajku stupila na snagu 23. januara.

"Ukoliko ne bude nekih promjena, mi zatvaramo ustanovu. Moramo doći do svog cilja, jer nema više smisla na ovaj način pregovarati", rekla je Mišićeva.