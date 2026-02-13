logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nakon najave da će zatvoriti Centar za predškolsko: Stanivuković ponudio 15 odsto veće plate radnicima

Nakon najave da će zatvoriti Centar za predškolsko: Stanivuković ponudio 15 odsto veće plate radnicima

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković poručio je da je Grad spreman da zaposlenima u Centru za predškolsko vaspitanje obezbijedi povećanje plata od 15 odsto i najveća primanja u struci u Republici Srpskoj.

Stanivuković: Najveće plate u RS za radnike vrtića u Banjaluci uz povećanje od 15 odsto Izvor: Mondo - Željko Svitlica

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković izjavio je da je Gradska uprava spremna da zaposlenima u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje obezbijedi najveće plate u ovoj struci u odnosu na bilo koji grad i opštinu u Republici Srpskoj, uz povećanje od 15 odsto.

Stanivuković je poručio da smatra kako je riječ o korektnoj ponudi i pozvao rukovodstvo i sindikat Centra da prihvate dogovor.

"Pozivam rukovodstvo i sindikat Centra da prestanu sa prijetnjama štrajkom i prihvate ovaj, i više nego korektan i ljudski dogovor", naveo je gradonačelnik.

Podsjećamo, predsjednica Sindikalne organizacije Centra Slađana Mišić ranije je upozorila da bi ustanova mogla biti zatvorena ukoliko uskoro ne dođe do rješenja spora sa Gradskom upravom.

Ona je tada istakla da zaposleni nakon dvije godine pregovora više nemaju prostora za odlaganje štrajka, te da je odluka o štrajku stupila na snagu 23. januara.

"Ukoliko ne bude nekih promjena, mi zatvaramo ustanovu. Moramo doći do svog cilja, jer nema više smisla na ovaj način pregovarati", rekla je Mišićeva.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Draško Stanivuković plate štrajk

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ