Gradski odbor SNSD-a: Sramotna odluka Gradske uprave da odbije isplatu uvećanih plata

SNSD Banjaluka osudio je odluku Gradske uprave da ne isplati uvećane plate radnicima vrtića, navodeći da je novac obezbijeđen.

Izvor: Shutterstock

Gradski odbor SNSD-a Banjaluka ocijenio je da je sramotna odluka Gradske uprave da odbije isplatu uvećanih plata radnicima Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje.

Iz Gradskog odbora SNSD-a saopšteno je da je još šokantnije obrazloženje potpisnika gradonačlenika Banjaluke Draška Stanivukovića da nalozi za isplatu uvećanih plata nisu u skladu sa zakonom i da kolektivni ugovor ne važi bez potpisa gradonačelnika.

"U isto vrijeme, iz Centra ih podsjećaju da je izmjenama i dopunama Zakona gradonačelnik izuzet iz kolektivnog pregovaranja", navedeno je u saopštenju.

U Gradskom odboru SNSD-a Banjaluka smatraju da je to udar na dostojanstvo radnika jer je novac za veće plate onih koji brinu o djeci obezbijeđen amandmanima skupštinske većine kada je izdvojeno dodatnih 3,3 miliona KM i to 1.880.000 KM za plate zaposlenih, 600.000 KM za namirnice, 300.000 KM za rekonstrukciju, te 59.500 KM za didaktički materijal.

"Važno je da oni koji brinu o našoj djeci budu motivisani, da se zna šta djeca jedu, u kakvim uslovima borave i kako uče", navodi se u saopštenju.

U saopštenju se dodaje da je jasna poruka Skupštinske većine predvođene SNSD-om.

"Odjeljenje za finansije ne može samovoljno da tumači Kolektivni ugovor. Radnici zaslužuju veće plate, a novac je obezbijeđen. Odluka Gradske uprave da im ne isplati plate uvećane za 20 odsto predstavlja grubo kršenje Kolektivnog ugovora", naveli su iz Gradskog odbora SNSD-a.

Iz tog odbora su naglasili da djeca moraju da budu prioritet i da je ovakav odnos Gradske uprave prema onima koji o njima brinu drskost upakovana u bespotrebne admimistrativne zavrzlame.