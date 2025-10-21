logo
Rješenje na pomolu? Vaspitači idu na pregovore u Gradsku upravu

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
Sindikalna organizacija Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje saopštila je da su dobili poziv za pregovore kod osnivača, što je u ovom slučaju Grad Banjaluka.

6.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Obavještaju korisnike da je rješenje na pomolu, te mole za još malo strpljenja, uz želju da Centar od sutra radi u punom kapacitetu.

Radnici Centra još jednom poručuju svima da je njihova borba od početka čista i da dječija prava nikada niko iz ove ustanove ne bi povrijedio.

Takođe, obavještavaju roditelje da će ih o ishodu današnjih pregovora obavijestiti na vrijeme.

Podsjećamo, radnici Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje u generalnom su štrajku od 14. oktobra, a traže povećanje plata i potpisivanje novog kolektivnog ugovora.

Banjalučki vrtići rade sa minimumom procesa rada, a od juče rade samo jasličke grupe u četiri objekta.

Radnici Centra su juče održali i mirni protest ispred Gradske uprave, poručivši da neće odustati.

(Mondo)

