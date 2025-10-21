Rješenje na pomolu? Vaspitači idu na pregovore u Gradsku upravu

Sindikalna organizacija Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje saopštila je da su dobili poziv za pregovore kod osnivača, što je u ovom slučaju Grad Banjaluka.
Obavještaju korisnike da je rješenje na pomolu, te mole za još malo strpljenja, uz želju da Centar od sutra radi u punom kapacitetu.
Radnici Centra još jednom poručuju svima da je njihova borba od početka čista i da dječija prava nikada niko iz ove ustanove ne bi povrijedio.
Takođe, obavještavaju roditelje da će ih o ishodu današnjih pregovora obavijestiti na vrijeme.
Podsjećamo, radnici Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje u generalnom su štrajku od 14. oktobra, a traže povećanje plata i potpisivanje novog kolektivnog ugovora.
Banjalučki vrtići rade sa minimumom procesa rada, a od juče rade samo jasličke grupe u četiri objekta.
Radnici Centra su juče održali i mirni protest ispred Gradske uprave, poručivši da neće odustati.
(Mondo)