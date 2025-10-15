logo
"Ponuda Grada neprihvatljiva": Banjalučki vaspitači u četvrtak izlaze na ulice

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
Banjalučki vaspitači sutra će u 13 časova izaći na protest ispred Hrama Hrista Spasitelja, rekla je za Mondo Slađana Mišić, predsjednik Sindikalne organizacije Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka.

5.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Mi smo primorani da se sutra nakon 12 časova okupimo u parkiću kod Hrama Hrista Spasitelja, da tražimo svoja prava i kolektivni ugovor", kaže Mišićeva.

Dodaje da i danas, 15. oktobra, takođe, rade po aktu o minimalnom procesu rada, kao i sutra.

Kada je u pitanju prijedlog koji je radnicima Centra za predškolsko iznijela gradski menadžer Mirna Savić Banjac, Mišićeva ističe da je za njih neprihvatljiv.

"Jutros smo održali niz sastanaka i jednoglasno je donesena odluka ispred zaposlenih u Centru za predškolsko i svih članova sindikalne organizacije da nam je ta ponuda neprihvatljiva zato što ne donosi sigurnost, zato što je kratkotrajna, jer ako bi u januaru izostalo donošenje budžeta mi bismo se vratili na ovo što imamo danas, a to je minimalac", rekla je Mišić za naš portal.

Podsjećamo, gradski menadžer Mirna Savić Banjac predložila je da svaki radnik Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje dobije 20 odsto povećanje na platu do kraja godine, a da se kolektivni ugovor potpiše nakona dobijanja budžeta za narednu godinu.

(Mondo)

