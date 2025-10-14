Štrajk u banjalučkim vrtićima se nastavlja: Na gradskoj skupštini "iz šupljeg u prazno"

Dogovora nema – štrajk u javnim vrtićima u Banjaluci se nastavlja, a sindikalne organizacije Centra za predškolsko obrazovanje i vaspitanje poručile su roditeljima da sutra u podne dođu po svoju djecu.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Zahtjev sindikalaca za potpisivanje kolektivnog ugovora kojim bi plate zaposlenih bile povećane za 20 odsto nije usvojen.

Gradonačelnik Draško Stanivuković odbio je da potpiše taj ugovor, kao i kompromisni prijedlog da se dokument potpiše privremeno, do kraja godine, uz povećanje plata i isplatu drugog dijela regresa i naknade od po 150 KM po radniku.

Tokom rasprave, Stanivuković je otišao u Prijedor na partijske obaveze, pa je u njegovo ime nastupila gradska menadžerka Mirna Savić Banjac. Ona je predložila da se radnicima umjesto povećanja plata isplate stimulacije od 20 odsto do kraja godine, a da se o kolektivnom ugovoru razgovara početkom naredne godine.

"Ako nam je cilj da prevaziđemo krizu, prihvatićete naš prijedlog. Odlučili smo da obezbijedimo sredstva za stimulaciju od 20 odsto na plate do kraja godine. Kolektivni ugovor bismo potpisali početkom iduće godine", poručila je Savić Banjac.

Direktor Centra i odbornik SP-a, Petar Jokanović, kritikovao je ovakav pristup, ocijenivši da "nema smisla presipati iz šupljeg u prazno".

"Cijeli dan pričate da nema para, a sad ispade da ih ima. Ako ih ima, hajde da potpišemo kolektivni ugovor. Kad on istekne, prestaje da važi. Dakle, nema razloga da se odugovlači", rekao je Jokanović.

Predsjednica Sindikalne organizacije, Slađana Mišić, potvrdila je da štrajk ostaje na snazi.

"Mi smo i sutra u štrajku, jer nemamo ništa u rukama. Šta će dalje biti, vidjećemo", naglasila je Mišić.