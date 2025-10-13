Stanivuković: Dodatak na platu vaspitačima je najviše što sada možemo

Nakon cjelodnevnog zasjedanja, završena je 9. vanredna sjednica Skupštine grada Banjaluke. Gradonačelnik Draško Stanivuković poručio je da skupštinska većina predvođena SNSD-om nastavlja “osvetničku politiku prema Banjaluci”.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Stanivuković je izjavio da je problem sa Gradskim olimpijskim bazenom stvoren upravo ranijim potezima većine u Skupštini, koja je, kako tvrdi, ukinula milion KM planiranih za njegov rad.

“Danas su vratili samo 500.000 KM, što nije dovoljno. Za normalno funkcionisanje bazena potrebno je najmanje 1,2 miliona KM. Sa ovim iznosom bazen može raditi najviše mjesec i po dana, ali ćemo ga pokrenuti i nastaviti borbu da obezbijedimo sredstva za njegov kontinuiran rad”, rekao je gradonačelnik.

Kada je riječ o preduzeću ‘Depot’, Stanivuković je naglasio da deponija mora nastaviti s radom jer tako nalažu Sud, Štab za vanredne situacije i nadležno ministarstvo.

“Grad je spreman da traži novu lokaciju, ali se odlaganje otpada ne može zaustaviti. Ovo pitanje tiče se pola miliona stanovnika Banjaluke i okolnih opština. Uložićemo sve napore da sačuvamo svako radno mjesto u ‘Depotu’”, naveo je Stanivuković.

Gradonačelnik se osvrnuo i na situaciju u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, istakavši da je zaposlenima ponuđeno najviše što je trenutno moguće – dodatak na platu.

“Nemamo sigurnost za potpisivanje novog kolektivnog ugovora jer nam se kontinuirano uskraćuju prihodi, a budžet nije izvjestan. Već dva puta smo povećavali plate zaposlenima u Centru i pokazali spremnost za dijalog. Važno je da svi zajedno očuvamo sistem i ne ugrozimo funkcionisanje grada”, rekao je.

Stanivuković je najavio da će Grad, kroz moguće korekcije cijena vrtića, pokušati dodatno poboljšati materijalni položaj zaposlenih, ali i povećati izdvajanja za obnovu i izgradnju novih vrtića.

“Banjaluka mora da funkcioniše. Pozivam sve da se vratimo svom poslu i zajedno nastavimo borbu za grad koji pripada svima nama”, poručio je gradonačelnik.