logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Počela vanredna sjednica Skupštine Banjaluka: Depot i Akvana među ključnim tačkama

Počela vanredna sjednica Skupštine Banjaluka: Depot i Akvana među ključnim tačkama

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.ba
0

U Skupštini grada Banjaluka danas je počela 9. vanredna sjednica na kojoj odbornici raspravljaju o pet tačaka dnevnog reda.

Počela vanredna sjednica Skupštine Banjaluka Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Odbornici će raspravljati o preraspodjeli budžetskih sredstava za prijevremene izbore, kadrovske promjene, imenovanje rukovodilaca gradskih ustanova, te rješavanju problema odlaganja otpada u preduzeću DEP-OT i ponovnog otvaranja Gradskog olimpijskog bazena.

Oni će takođe razmatrati, između ostalog, imenovanje novih direktora Turističke organizacije i „Banskog dvora“, što predstavlja jednu od ključnih kadrovskih odluka na današnjoj sjednici.

Sjednica se, u već uobičajenom ritmu, počela uz kašnjenje od pola sata.

Posebnu pažnju izazvala je situacija sa preduzećem Depot koje upravlja regionalnom deponijom u Ramićima i ima rok do sutra da riješi pitanje odlaganja otpada, jer „Čistoća“ 14. oktobra ulazi u posjed zemljišta. Ova odluka mogla bi izazvati ozbiljne poteškoće u zbrinjavanju otpada na području Banjaluke i okolnih opština, pa se očekuje da će odbornici danas razmatrati moguće hitne mjere.

Na dnevnom redu je i pitanje Gradskog olimpijskog bazena, koji je od kraja jula zatvoren, a odbornici bi danas trebalo da odluče o prijedlozima za realokaciju sredstava i planu neophodnih ulaganja kako bi objekat ponovo bio dostupan sportistima i građanima.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Skupština grada Banjaluka Banjaluka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ