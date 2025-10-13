Počela vanredna sjednica Skupštine Banjaluka: Depot i Akvana među ključnim tačkama

U Skupštini grada Banjaluka danas je počela 9. vanredna sjednica na kojoj odbornici raspravljaju o pet tačaka dnevnog reda.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Odbornici će raspravljati o preraspodjeli budžetskih sredstava za prijevremene izbore, kadrovske promjene, imenovanje rukovodilaca gradskih ustanova, te rješavanju problema odlaganja otpada u preduzeću DEP-OT i ponovnog otvaranja Gradskog olimpijskog bazena.

Oni će takođe razmatrati, između ostalog, imenovanje novih direktora Turističke organizacije i „Banskog dvora“, što predstavlja jednu od ključnih kadrovskih odluka na današnjoj sjednici.

Sjednica se, u već uobičajenom ritmu, počela uz kašnjenje od pola sata.

Posebnu pažnju izazvala je situacija sa preduzećem Depot koje upravlja regionalnom deponijom u Ramićima i ima rok do sutra da riješi pitanje odlaganja otpada, jer „Čistoća“ 14. oktobra ulazi u posjed zemljišta. Ova odluka mogla bi izazvati ozbiljne poteškoće u zbrinjavanju otpada na području Banjaluke i okolnih opština, pa se očekuje da će odbornici danas razmatrati moguće hitne mjere.

Na dnevnom redu je i pitanje Gradskog olimpijskog bazena, koji je od kraja jula zatvoren, a odbornici bi danas trebalo da odluče o prijedlozima za realokaciju sredstava i planu neophodnih ulaganja kako bi objekat ponovo bio dostupan sportistima i građanima.