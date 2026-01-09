Amerikanci zaplijenili još jedan tanker u Karipskom moru: Prevozio je rusku naftu, čeka se odgovor Kremlja

Sjedinjene Američke Države zaplijenile su još jedan tanker - Olina je zaplijenjena tokom noći u Karipskom moru.

Izvor: Shutterstock

Sjedinjene Američke Države su zaplijenile još jedan tanker, rekla su dva američka zvaničnika za NBC njuz u petak, u naporima Vašingtona da kontroliše protok nafte ka i iz Venecuele. Brod je prevozio rusku naftu.

Tanker Olina je zaplijenjen tokom noći u Karipskom moru, u operaciji koju su sprovele Obalska straža SAD i Zajednička operativna grupa Sautern Spir.

To je najnovija takva akcija sprovođenja zakona, samo nekoliko dana nakon što su Sjedinjene Države zaplijenile Belu 1, ruski tanker iz takozvane "flote u sjenci", koji je pobjegao američkoj blokadi i izazvao višesedmičnu poteru.

SAD su u sriedu takođe objavile zapljenu još jednog sankcionisanog tankera, Sofije, za koji su rekle da je "vršio ilegalne aktivnosti u Karipskom moru".

Kremlj je u petak zahvalio Vašingtonu na oslobađanju dva ruska člana posade broda Bela 1, dok je predsjednik Donald Tramp potvrdio da je Moskva poslala pomorske snage da pokušaju da zaštite brod.

"Kao odgovor na naš apel, predsjednik SAD Donald Tramp je odlučio da oslobodi dvoje ruskih državljana iz posade tankera Mariner, koje su prethodno zadržale američke vlasti tokom operacije u Severnom Atlantiku. Pozdravljamo ovu odluku i izražavamo zahvalnost rukovodstvu SAD", rekla je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova u saopštenju objavljenom na Telegramu.

Tanker "Bela 1" je zaplijenjen u Severnom Atlantiku u srijedu u operaciji koja je prkosila ruskim upozorenjima. Brod, za koji se sumnja da je dio "flote u sjenci" koja snabdijeva rusku ratnu ekonomiju zaobilazeći međunarodne sankcije, promijenio je ime u "Mariner" i podigao rusku zastavu nakon što je prošlog mjeseca pobjegao američkoj blokadi Venecuele.

U intervjuu za Foks njuz kasno u četvrtak, Tramp je rekao da je Moskva poslala podmornicu i razarač da zaštite brod, ali da su oba "vrlo brzo otišla kada smo stigli".