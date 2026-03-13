logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Izrečene kazne od 666.000 KM: Objavljena imena pumpi koje su prekršile ograničenje marži na gorivo

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
1

Republička tržišna inspekcija pokrenula je do sada 123 inspekcijska nadzora s ciljem kontrole formiranja cijena tečnih naftnih goriva u Republici Srpskoj, a nepravilnosti su utvrđene u 43 slučaja.

Spisak pumpi koje su prekršile ograničenje marži na gorivo Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Zbog nepoštovanja propisanih marži trgovcima su izrečene kazne u ukupnom iznosu od 666.000 konvertibilnih maraka.

Iz Inspektorata Republike Srpske saopšteno je da su kontrole pokazale kako se dio trgovaca nije pridržavao ograničenja marži prilikom formiranja cijena goriva, zbog čega su protiv njih preduzete zakonom predviđene mjere.

U međuvremenu, Vlada Republike Srpske donijela je i novu uredbu kojom su ograničene marže na osnovne životne namirnice, zbog čega tržišna inspekcija nastavlja pojačan rad na terenu.

„Formiranje cijena goriva i osnovnih životnih namirnica i dalje ostaje u fokusu djelovanja tržišne inspekcije“, navodi se u saopštenju.

Iz Inspektorata ističu da će kroz svoje nadležnosti realizovati sve aktivnosti koje zakonodavac utvrdi s ciljem zaštite životnog standarda građana Republike Srpske, te dosljedno provoditi mjere resornog ministarstva koje se odnose na kontrolu cijena.

Tržišna inspekcija uputila je i apel trgovcima da se pridržavaju propisanih marži kako bi izbjegli rizik od sankcija.

„Svaki utvrđeni prekršaj biće strogo sankcionisan“, poručili su iz Inspektorata.

Kako je saopšteno iz Inspektorata, nepravilnosti su utvrđene kod sljedećih poslovnih subjekata:

  • „KRAJINAPETROL“ AD Banja Luka
  • „Antunović AGS“ d.o.o. Brčko
  • „NEŠKOVIĆ“ d.o.o. Bijeljina
  • „TIOIL“ d.o.o. Vitez, PJ „TIOL BENZ“ Banja Luka
  • „Sas petrol“ d.o.o. Ugljevik
  • „Dragstes“ d.o.o. Brčko
  • „Hifa Oil“ Tešanj
  • „Hifa petrol“ Sarajevo
  • „Super petrol“ Banja Luka
  • „NESTRO PETROL“ d.o.o. Banja Luka
  • „PETROL BH OIL“ Sarajevo
  • „PEMACO“ d.o.o., PJ BS Mašići, Gradiška
  • „Bosna Impex“ d.o.o., PJ „Jova petrol“, Banja Luka (Karanovac)
  • „COD Trade Kremenović“ d.o.o., Banja Luka (Borkovići)
  • „BRČKO GAS“ d.o.o. Brčko
  • „Agrotehnika“ d.o.o. Bijeljina
  • „Milojević Gilje gas“ d.o.o. Bijeljina
  • „EUROBENZ“ d.o.o. Banja Luka
  • „CSP“ d.o.o., PJ Potkozarje, Banja Luka
  • „STEVIĆ – SEMBERIJA“, Velika Obarska, Bijeljina
  • „MDrive“ d.o.o. Bijeljina
  • „MDI Company“ d.o.o. Bijeljina
  • „KUBIK AS“, PJ Razboj, Srbac
  • „MON AMI“ d.o.o. Kneževo
  • „MKM“ d.o.o., PJ BPS Kneževo
  • „N Group“ d.o.o. Bijeljina
  • „Ina Holdina“ Doboj
  • „Gazprom“, PJ Doboj
  • „Bor Petrol“ d.o.o. Kotor Varoš
  • „Eurogas“ d.o.o. Banja Luka
  • „Nada“ d.o.o. Derventa
  • „DKD Euro Kuzmanović“ d.o.o. Derventa.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

gorivo Inspektorat RS nafta marže marža kazne

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Lemi

Dakle - svi.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ