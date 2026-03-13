Izrečene kazne od 666.000 KM: Objavljena imena pumpi koje su prekršile ograničenje marži na gorivo

Republička tržišna inspekcija pokrenula je do sada 123 inspekcijska nadzora s ciljem kontrole formiranja cijena tečnih naftnih goriva u Republici Srpskoj, a nepravilnosti su utvrđene u 43 slučaja.

Zbog nepoštovanja propisanih marži trgovcima su izrečene kazne u ukupnom iznosu od 666.000 konvertibilnih maraka.

Iz Inspektorata Republike Srpske saopšteno je da su kontrole pokazale kako se dio trgovaca nije pridržavao ograničenja marži prilikom formiranja cijena goriva, zbog čega su protiv njih preduzete zakonom predviđene mjere.

U međuvremenu, Vlada Republike Srpske donijela je i novu uredbu kojom su ograničene marže na osnovne životne namirnice, zbog čega tržišna inspekcija nastavlja pojačan rad na terenu.

„Formiranje cijena goriva i osnovnih životnih namirnica i dalje ostaje u fokusu djelovanja tržišne inspekcije“, navodi se u saopštenju.

Iz Inspektorata ističu da će kroz svoje nadležnosti realizovati sve aktivnosti koje zakonodavac utvrdi s ciljem zaštite životnog standarda građana Republike Srpske, te dosljedno provoditi mjere resornog ministarstva koje se odnose na kontrolu cijena.

Tržišna inspekcija uputila je i apel trgovcima da se pridržavaju propisanih marži kako bi izbjegli rizik od sankcija.

„Svaki utvrđeni prekršaj biće strogo sankcionisan“, poručili su iz Inspektorata.

Kako je saopšteno iz Inspektorata, nepravilnosti su utvrđene kod sljedećih poslovnih subjekata:

„KRAJINAPETROL“ AD Banja Luka

„Antunović AGS“ d.o.o. Brčko

„NEŠKOVIĆ“ d.o.o. Bijeljina

„TIOIL“ d.o.o. Vitez, PJ „TIOL BENZ“ Banja Luka

„Sas petrol“ d.o.o. Ugljevik

„Dragstes“ d.o.o. Brčko

„Hifa Oil“ Tešanj

„Hifa petrol“ Sarajevo

„Super petrol“ Banja Luka

„NESTRO PETROL“ d.o.o. Banja Luka

„PETROL BH OIL“ Sarajevo

„PEMACO“ d.o.o., PJ BS Mašići, Gradiška

„Bosna Impex“ d.o.o., PJ „Jova petrol“, Banja Luka (Karanovac)

„COD Trade Kremenović“ d.o.o., Banja Luka (Borkovići)

„BRČKO GAS“ d.o.o. Brčko

„Agrotehnika“ d.o.o. Bijeljina

„Milojević Gilje gas“ d.o.o. Bijeljina

„EUROBENZ“ d.o.o. Banja Luka

„CSP“ d.o.o., PJ Potkozarje, Banja Luka

„STEVIĆ – SEMBERIJA“, Velika Obarska, Bijeljina

„MDrive“ d.o.o. Bijeljina

„MDI Company“ d.o.o. Bijeljina

„KUBIK AS“, PJ Razboj, Srbac

„MON AMI“ d.o.o. Kneževo

„MKM“ d.o.o., PJ BPS Kneževo

„N Group“ d.o.o. Bijeljina

„Ina Holdina“ Doboj

„Gazprom“, PJ Doboj

„Bor Petrol“ d.o.o. Kotor Varoš

„Eurogas“ d.o.o. Banja Luka

„Nada“ d.o.o. Derventa

„DKD Euro Kuzmanović“ d.o.o. Derventa.

