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Nova tragedija u Sloveniji: Državljanin Hrvatske (86) poginuo vozeći u suprotnom smjeru

Nova tragedija u Sloveniji: Državljanin Hrvatske (86) poginuo vozeći u suprotnom smjeru

Autor Dušan Volaš
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Hrvatski državljanin (86) poginuo je sinoć na autoputu kod Maribora nakon što je vozio u suprotnom smjeru i izazvao težak frontalni sudar. Vozač drugog automobila je lakše povrijeđen.

11.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Hrvatski državljanin (86), sinoć je vozio u suprotnom smeru na autoputu kod Maribora i izazvao tešku saobraćajnu nesreću.

Sudario se sa putničkim automobilom koji je pravilno vozio iz smjera Šentilja. Zbog silovitog frontalnog sudara vozač koji je vozio u pogrešnom smjeru preminuo je na mestu nesreće, piše 24.ur.

Policija je oko 2.30 časova primila dojavu o vozilu koje se kreće u suprotnom smjeru autoputem iz smera Spodnjeg Dobrenja prema Šentilju. Ubrzo nakon dojave dogodila se nesreća u kojoj je 86-godišnji vozač, koji je upravljao automobilom njemačkih registarskih oznaka, poginuo na mjestu, dok je vozač drugog vozila, sa područja Policijske uprave Maribor, lakše povrijeđen.

Slična nesreća dogodila se i prije dva dana

Riječ je o već drugoj smrtonosnoj saobraćajnoj nesreći u tri dana na području Policijske uprave Maribor, a petoj ove godine, sa ukupno sedam poginulih. U istom periodu prošle godine na području PU Maribor dogodile su se tri saobraćajne nesreće sa ukupno troje poginulih.

U nedjelju je zabilježena slična nesreća koja se takođe završila tragično. 29-godišnji vozač, državljanin Bosne i Hercegovine, vozio je autoputem A1 prema Mariboru u suprotnom smjeru. Sudario se sa putničkim automobilom u kojem su bile dvije osobe. Na mjestu su poginuli 29-godišnji vozač i 39-godišnja saputnica iz drugog vozila.

 (Index/MONDO)

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Tagovi

Slovenija saobraćajna nesreća

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