Tragedija kod Maribora: Državljanin BiH vozio u suprotnom smjeru na autoputu i usmrtio sebe i suputnicu iz drugog vozila

Autor Dušan Volaš
0

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na autoputu na području Slivnice kod Maribora poginule su dvije osobe. Nesreću je izazvao dvadesetdevetogodišnji vozač, državljanin BiH, koji je upravljao automobilom u pogrešnom smjeru.

slovenija5.jpg Izvor: Shutterstock

Mariborska policija primila je prijavu o udesu u noći između subote i nedjelje oko 00:30 časova. Kako prenose slovenački mediji, tokom istrage je utvrđeno da je pomenuti vozač koji je boravio na području Štajerske, vozio putnički automobil autoputem A1 prema Mariboru u nedozvoljenom, odnosno suprotnom smjeru.

Tom prilikom došlo je do direktnog sudara sa automobilom koji se pravilno kretao iz pravca Maribora prema petlji Slivnica. Na licu mjesta su stradali vozač iz Bosne i Hercegovine koji je izazvao sudar, kao i tridesetdevetogodišnja žena sa područja Slovenske Bistrice, koja se nalazila na mjestu suvozača u vozilu koje se pravilno kretalo. Tridesetosmogodišnji vozač tog automobila prošao je sa lakšim tjelesnim povredama.

Uslijed lančanih posljedica ovog teškog sudara, oštećena su još četiri druga vozila koja su se zatekla na putu. Zbog obavljanja uviđaja i raščišćavanja terena, autoput je bio u potpunosti zatvoren za saobraćaj sve do 5 časova ujutro.

