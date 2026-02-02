logo
Težak udes kod Maribora: Lančani sudar tri kamiona izazvao požar (VIDEO)

Težak udes kod Maribora: Lančani sudar tri kamiona izazvao požar (VIDEO)

Autor Dušan Volaš
0

Štajerski auto-put u Sloveniji između Pesnice i Šentilja u smjeru ka Austriji zatvoren je za saobraćaj zbog uklanjanja posljedica teške saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala tri kamiona.

Drama u Sloveniji: Gori kamion na auto-putu, dva vozača hitno hospitalizovana Izvor: Screenshot

Prema prvim informacijama, došlo je do lančanog sudara nakon kojeg je izbio požar, a dva vozača su hitno prebačena u bolnicu.

Slovenačka policija primila je dojavu o udesu jutros oko 5:20 časova. Dosadašnja istraga ukazuje na to da je vozač jednog teretnog vozila naletio na kamion ispred sebe, koji je potom od siline udarca udario u treće vozilo. Uslijed sudara je došlo do zapaljenja vozila, a vatrogasne ekipe su i dalje na mjestu događaja gdje gase i obezbjeđuju zapaljeni kamion.

U udesu su povrijeđena dva vozača koja su medicinski zbrinuta, dok je treći prošao bez povreda. Nadležni su potvrdili da među učesnicima nesreće nije bilo vozila koja prevoze opasne materije, što je olakšalo intervenciju vatrogasaca, prenose slovenački mediji.

Saobraćaj u smjeru ka Mariboru odvija se otežano, samo jednom kolovoznom trakom, zbog čega su se stvorili duži zastoji. Saobraćaj prema austrijskoj granici preusmjeren je na regionalni put preko kružnog toka Pesnica.

Policija apeluje na sve vozače koji se kreću ovim pravcem da pravovremeno provjere stanje na putevima i koriste alternativne pravce kako bi se izbjegle dodatne gužve i omogućilo brže raščišćavanje dionice.

