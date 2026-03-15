logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Evo šta su Iranci gađali najmoćnijim raketama: Imaju domet od 2.000 km, a do Tel Aviva stižu za 7 minuta

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Iranska revolucionarna garda (IRGC) objavila je da je u najnovijem talasu operacije lansirano 54 rakete, uključujući četiri jedinice strateške rakete "Sadžil", koje su pogodile komandne i kontrolne centre izraelskog vazduhoplovstva.

Iran rakete Sadžil Izvor: Profimedia

IRCG saopštila je da je u okviru najnovijeg talasa operacije lansirano ukupno 54 rakete, i prvi put četiri jedinice strategijske rakete "Sadžil".

"Sa sigurnošću u istinitost Božjeg obećanja, danas su teške, brze, dvostepene rakete 'Sadžil' lansirane ka komandnim i kontrolnim centrima vazdušnih operacija cionskog režima", napisao je brigadni general Madžid Musavi, komandant Vazdušno-kosmičkih snaga Iranske revolucionarne garde, u objavi na svom X profilu.

Iranska revolucionarna garda (IRGC) saopštila je da je u okviru najnovijeg talasa operacije lansirano ukupno 54 rakete, uključujući Horamšar, Hejbar Šekan, Kadr, Emad i, prvi put, četiri jedinice strategijske rakete "Sadžil".

Prema iranskim izvorima, rakete su pogodile komandne i kontrolne centre izraelskog ratnog vazduhoplovstva, uključujući vojne i strateške objekte unutar Izraela. Fragmenti raketa pali su i u zonu američkog konzulata, bez izvještaja o žrtvama.

Sadžil je dvostepena raketa sa čvrstim gorivom dometa oko 2.000 kilometara, sposobna da pogodi ciljeve iz Natanz nuklearne zone u Iranu do Tel Aviva za oko sedam minuta.

Njena visoka brzina i manevrisanje tokom terminalne faze čine je izazovom za konvencionalne sisteme protivvazdušne odbrane. Iran je prethodno koristio samo rakete sa tečnim gorivom, dok "Sadžil" omogućava bržu pripremu i lansiranje, kao i lakši transport i skladištenje.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Iran Izrael rakete rat

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ