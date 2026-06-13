Nevrijeme napravilo haos: Tokom crkvene službe pao šator, jedna osoba izgubila život

Jedna osoba je poginula, a 22 su povrijeđene kada se srušio veliki šator tokom crkvene službe na otvorenom u mjestu Moneta u američkoj saveznoj državi Virdžiniji, saopštile su lokalne vlasti.

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Vlasti su saopštile da je neposredno prije nesreće područje zahvatilo snažno nevrijeme praćeno obilnim padavinama, grmljavinom i jakim vjetrom, što je dovelo do urušavanja šatora.

Prema navodima okruga BedFord, 11 povrijeđenih prevezeno je u lokalne bolnice, dok je još 11 osoba zbrinuto na licu mjesta zbog lakših povreda.

Incident se dogodio sinoć u crkvi Ist Lejk Komjuniti tokom obilježavanja 20. godišnjice postojanja zajednice, prenio je ABC.

(Srna)