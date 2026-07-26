Rast priliva iz dijaspore: U prvom kvartalu u BiH stiglo skoro 957 miliona KM

Priliv novca iz inostranstva u BiH nastavlja rasti. U prvom kvartalu stiglo je oko 956,6 miliona KM novčanih doznaka, podaci su Centralne banke BiH.

Izvor: CBBIH

Novčane doznake iz inostranstva u BiH u prvom kvartalu iznosile su oko 956,6 miliona KM i veće su za 25,21 milion KM ili 2,71 odsto u odnosu na isti period prošle godine, rečeno je iz Centralne banke BiH.

U odnosu na prethodno tromjesečje, novčane doznake iz inostranstva u prva tri mjeseca manje su za 19,96 odsto, odnosno nominalno za 238,60 miliona KM.

Iz Banke su naveli da ne raspolažu podacima iz kojih zemalja BiH prima najviše novčanih doznaka, jer još nema zvanične procjene po zemljama, ali se može reći da uglavnom dolaze iz zemalja Zapadne Evrope, Skandinavije i Sjeverne Amerike, gdje je dijaspora najprisutnija.

Ukupni tekući transferi u prva tri mjeseca iznosili su oko 1,32 milijarde KM i veći su za 80,49 miliona KM ili 6,46 odsto u odnosu na isti period 2025. godine.

Ostali tekući transferi u prvom tromjesečju iznosili su 370 miliona KM i veći su za 55,29 miliona KM ili 17,57 odsto u odnosu na prva tri mjeseca lani, dok su penzije iz inostranstva u pomenutom periodu iznosile 339,54 miliona KM i veće su za 52,05 miliona KM ili 18,10 odsto.

U prošloj godini ukupni tekući transferi iznosili su oko 5,92 milijarde KM, od čega se oko 4,46 milijardi KM odnosi na novčane doznake iz inostranstva, oko 1,46 milijardi KM na ostale tekuće transfere, a oko 1,33 milijarde KM na penzije iz inostranstva.

U BiH udio ukupnih doznaka u bruto domaćem proizvodu u prošloj godini iznosio je 12,98 odsto, u 2024. 13,02 odsto, u 2023. godini 12,67 odsto, a u 2022. i godinu ranije 13,29 odsto, odnosno 13,25 odsto.