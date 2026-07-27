Više od 200 vozača kažnjeno zbog alkohola tokom vikend kontrole u Banjaluci

Tokom pojačane kontrole saobraćaja na području Banjaluke i okolnih gradova policija je za vikend sankcionisala 205 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola, a svi su isključeni iz saobraćaja, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Policijski službenici kontrolisali su i alkotestirali 6.059 učesnika u saobraćaju u Banjaluci, Laktašima, Prnjavoru, Kotor Varoši, Kneževu i Čelincu, a akcija je bila usmjerena na vozače koji upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, droga i psihoaktivnih supstanci.

Od ukupnog broja sankcionisanih vozača, njih 131 imalo je od 0,31 do 0,80 promila alkohola u organizmu, dok je kod 60 vozača utvrđena koncentracija od 0,81 do 1,50 promila. Zbog manje količine alkohola, od 0,01 do 0,30 promila, sankcionisana su tri vozača.

U službenim prostorijama do otrježnjenja zadržano je 11 vozača kod kojih je utvrđeno više od 1,5 promila alkohola. Kod jednog vozača izmjereno je više od dva promila alkohola, dok je jedan odbio alkotestiranje.

Policija je evidentirala i 40 drugih prekršaja, a jedan vozač je uhapšen jer je upravljao vozilom pod dejstvom opojnih droga. Kod njega je utvrđeno prisustvo droge "AMP", a pronađena mu je i određena količina bijele praškaste materije koja asocira na kokain.

Još jedan vozač je lišen slobode nakon što je odbio testiranje na prisustvo droga.

Iz Policijske uprave Banjaluka apelovali su na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise i ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, droga ili psihoaktivnih supstanci, jer takva vožnja ugrožava i vozače i druge učesnike u saobraćaju.