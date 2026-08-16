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Incident u Herceg Novom: Go i sa puškom upao u sobu koju je izdao djevojci iz Srbije

Incident u Herceg Novom: Go i sa puškom upao u sobu koju je izdao djevojci iz Srbije

Autor Dušan Volaš Izvor Vijesti.me
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Pronađena i oduzeta puška koju je osumnjičeni držao u ilegalnom posjedu.

Herceg Novi: Go i sa puškom upao u sobu koju je izdao djevojci iz Srbije Izvor: Natalya Volchenkova/shutterstock/Youtube/printscreen/ Dron Movies Design

Policija u Herceg Novom uhapsila je muškarca D.P. (67) zbog sumnje da je izvršio nedozvoljene polne radnje nad državljankom Srbije (24), pišu "Vijesti". On se sumnjiči da je upao u sobu, koju joj je prethodno izdao, bez odjeće sa puškom u rukama i neprimjereno je dodirivao.

Njemu je policija oduzela pušku marke "Zastava" koju je imao u ilegalnom posjedu. Protiv njega je podnijeta i krivična prijava nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksklozivnih materija.

"Policija u Herceg Novom uhapsila je 67-godišnjeg D.P. zbog sumnje da je izvršio nedozvoljene polne radnje nad 24-godišnjom državljankom Srbije, koja je prethodno iznajmila sobu u njegovom stanu. Policija je postupala po prijavi oštećene, koja je rekla da je osumnjičeni u nedjelju ujutru oko 4.30, dok se nalazio u svom stanu u Herceg Novom, izvršio navedeno krivično djelo.

Sumnja se da je D.P. u hodniku stana uočio 24-godišnju ženu, koja je 10. avgusta iznajmila sobu u njegovom stanu, a zatim joj, dok je bio bez odjeće i držao oružje, naredio da uđe u sobu i sjedne na krevet. Tom prilikom je pronađena i oduzeta puška marke 'Zastava' koju je osumnjičeni držao u ilegalnom posjedu. D.P. će, u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu biti sproveden nadležnom državnom tužilaštvu na dalje postupanje“, navodi se u saopštenju.

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