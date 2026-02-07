logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Policija u Herceg Novom spriječila otmicu državljanina BiH

Policija u Herceg Novom spriječila otmicu državljanina BiH

Autor Haris Krhalić
0

Policija u Herceg Novom spriječila je rano jutros pokušaj otmice državljanina BiH te uhapsila dva državljanina Srbije.

Policija u Herceg Novom spriječila otmicu državljanina BiH Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Uhapšena su lica čiji su inicijali M.Š (25) iz Bijelog Polja i M.Z (30) iz Novog Sada, saopšteno je iz crnogorske Uprave policije.

Krivično djelo dogodilo se tokom noći u mjestu Sutorina, a oštećeno lice je zadobilo lakše tjelesne povrede.

"U 1.50 časova policija je primila poziv od građanina, vlasnika kuće u mjestu Sutorina, koji je prijavio da su dva lica napala državljanina BiH koji kod njega živi kao podstanar", dodaje se u saopštenju.

Sumnja se da su M.Š. i M.Z. došli na adresu stanovanja oštećenog i nasilno ušli u stan, te da su mu zadali više udaraca šakom dok se nalazio u krevetu.

"Onda mu je M.Š, kako se sumnja, stavio krpu preko usta, dok je M.Z. nastavio da ga udara rukama i nogama. Njih dvojica su mu oduzeli dva mobilna telefona i 100 evra, a potom su ga nasilno izveli iz stana u namjeri da ga svojim vozilom odvedu u nepoznatom pravcu, u čemu ih je spriječio vlasnik kuće", dodaje se u saopštenju.

Vlasnik kuće je zaprijetio da će pozvati policiju, nakon čega su se osumnjičeni vozilom udaljili. Policija ih je ubrzo pronašla, zaustavila i privela u službene prostorije, gdje su lišeni slobode.

O događaju je obaviješten nadležni tužilac, a osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti privedeni državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom, zbog sumnje da su izvršili pokušaj otmice.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Crna Gora Herceg Novi otmica

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ