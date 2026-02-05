Nije se dobrovoljno javila: Raspisana potjernica za bivšom crnogorskom tužiteljkom

Službenici Uprave policije nastavljaju dalje aktivnosti na pronalasku Mitrović, pri čemu će aktivirati i druge zakonom dozvoljene mehanizme kako bi se osuđeno lice sprovelo na izdržavanje kazne zavora.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Za bivšom specijalnom tužiteljkom Lidijom Mitrović raspisana je potjernica nakon što je policija nije zatekla na kućnoj adresi kako bi je privela na odsluženje kazne od sedam mjeseci na koju je pravosnažno osuđena zbog zloupotrebe položaja, navodi Dan.

"Službenici Uprave policije, Regionalnog centra bezbjednosti "Centar", Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, preduzimaju mjere i radnje na pronalaženju i dovođenju osuđenog lica na izdržavanje kazne zatvora – bivše specijalne državne tužiteljke Lidije Mitrović, koja se nije dobrovoljno javila na izdržavanje kazne", saopštili su juče iz Uprave policije.

Podsjećaju da je Mitrović prethodno uložila molbu nadležnom sudu za odlaganje izvršenja kazne zatvora, u čemu joj nije udovoljeno.

"Nadalje, službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su, postupajući po naredbi Osnovnog suda u Podgorici za prinudno dovođenje osuđene Lidije Mitrović, koja se nije dobrovoljno javila na izdržavanje kazne zatvora, u više navrata obišli lokaciju stanovanja i boravka ovoga lica gdje ista nije zatečena, i gdje su im od strane članova njene porodice saopštene različite oprečne informacije o boravku ovoga lica na teritoriji Podgorice ili Budve. Dakle, policijski službenici su obišli sve navedene adrese, gdje ovo lice nije zatečeno, a o ishodu provjera je obaviješten nadležni sud. Uzimajući u obzir da se Mitrović nije dobrovoljno javila na izdržavanje kazne zatvora, već da isto izbjegava, kako smo istakli, službenici Uprave policije su obavijestili nadležni sud o svim utvrđenim činjenicama, na osnovu čega je raspisana potjernica za ovim licem u cilju njenog pronalaženja i dovođenja na izdržavanje kazne zatvora", navodi se u saopštenju.

Dodaju da službenici Uprave policije nastavljaju dalje aktivnosti na pronalasku Mitrović, pri čemu će aktivirati i druge zakonom dozvoljene mehanizme kako bi se osuđeno lice sprovelo na izdržavanje kazne zavora.

"Danu" je iz Osnovnog suda u Podgorici potvrđeno da su izdali nalog da se suspendovana specijalna tužiteljka Lidija Mitrović sprovede u spuški zatvor kako bi počela da služi kaznu zatvora. Ta odluka uslijedila je pošto se Mitrović nije prijavila za odsluženje kazne. Prethodno je tražila da joj sud odloži robiju, ali je zahtjev odbijen. Mitrović je na tu odluku uložila žalbu, koju je Viši sud u Podgorici odbio.

"Rešenjem Višeg suda od 23.12.2025. godine, odbijena je žalba kao neosnovana, nakon čega je predsjednica suda donijela naredbu za prinudno dovođenje osuđene Lidije Mitrović, radi izvršenja kazne zatvora u trajanju od 7 (sedam) mjeseci", navela je u odgovorima za "Dan" u ponedjeljak Nađa Pešić, savjetnica za odnose sa javnošću Osnovnog suda u Podgorici.

Nakon toga, Upravi policije, Dan je uputio pitanja da li je policiji dostavljena naredba za prinudno dovođenje osuđene Mitrović, ako jeste jesu li postupili po njoj i da li je tužiteljka zatečena u stanu i sprovedena u UIKS. Odgovore nijesmo dobili, uprkos našem profesionalnom odnosu prema njihovoj molbi da sačekamo konkretne informacije. Naše čekanje "nagradili" su saopštenjem za javnost koje je proslijeđeno svim medijima.

Kako je Dan nezvanično saznao od izvora iz spuškog zatvora, Mitrović juče do 15 časova nije samovoljno pristupila niti je privedena na izdržavanje kazne zatvora na koju je osuđena.

Shodno zakonskim propisima, određeno je da je sud dužan da radi izvršenja kazne preduzme potrebne radnje odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana prijema pravosnažne odluke.

Iz Uprave policije su se sinoć još jednom oglasili povodom slučaja Lidije Mitrović. Naveli su da, budući da je krivični postupak u odnosu na nju okončan, službenici Uprave policije prethodno nisu bili nadležni za postupanje prema pomenutom licu sve do momenta obavještenja, odnosno izdavanja naredbe Osnovnog suda u Podgorici za prinudno dovođenje, jer se nije odazvala pozivu suda da se javi na izdržavanje kazne zatvora u trajanju od sedam mjeseci.