Pali predatori u akciji "Armagedon": Širom Srbije hapšenja zbog snimaka djece, MUP uputio apel roditeljima

Pali predatori u akciji "Armagedon": Širom Srbije hapšenja zbog snimaka djece, MUP uputio apel roditeljima

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

U nastavku akcije "Armagadon" uhapšeno je sedam osoba osumnjičenih za posjedovanje i dijeljenje materijala seksualne eksploatacije djece putem DarkWeb-a.

hapšenje Izvor: Shutterstock

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za tehniku, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, u nastavku akcije "Armagadon“, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Upravom kriminalističke policije i policijskim upravama u Beogradu, Somboru, Nišu i Novom Sadu, uhapsili su sedam osoba.

Kako je saopšteno, osumnjičeni se terete za krivično djelo prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloljetnog lica za pornografiju.

Uhapšeni su B. F. (1969), P. M. (2002), D. N. (1988), B. R. (1954), S. S. (1962), P. S. (1962) i M. O. (1982).

Sumnja se da su oni tokom dužeg vremenskog perioda, putem "dar weba", preuzimali, čuvali i dijelili materijal nastao seksualnom eksploatacijom djece.

Tokom pretresa stanova osumnjičenih, policija je na elektronskim uređajima pronašla više gigabajta fotografija i video-zapisa koji prikazuju tešku zloupotrebu djece uzrasta od četiri do 14 godina. Materijal je, prema navodima iz istrage, bio sistematizovan po uzrastu, polu i drugim parametrima.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije poručuju da akcija "Armagadon" treba da pošalje jasnu poruku da nijedan vid zloupotrebe djece neće biti tolerisan i da digitalni prostor nije anonimno utočište za počinioce ovakvih krivičnih djela.

Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala nastavlja sa intenzivnim aktivnostima na otkrivanju i procesuiranju svih koji učestvuju u krivičnim delima na štetu maloletnih lica.

MUP je uputio apel roditeljima da pojačaju nadzor nad onlajn aktivnostima djece i da svaku sumnju na zloupotrebu odmah prijave nadležnim organima.

