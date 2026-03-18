"Iran nas gura ka ponoru i uvlači zemlje koje nisu dio ove krize": Katar bijesan nakon žestokog napada Teherana

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Katar je osudio "drske" raketne napade na industrijski grad Ras Lafan, ističući da predstavljaju direktnu prijetnju njegovoj nacionalnoj bezbjednosti i stabilnosti regiona.

Katar je saopštio da su "drski" raketni napadi na industrijski grad Ras Lafan "direktna prijetnja njegovoj nacionalnoj bezbjednosti i stabilnosti regiona".

"Iranska strana nastavlja svoju politiku eskalacije koja gura region ka ponoru i uvlači zemlje koje nisu dio ove krize u krug sukoba", objavilo je katarsko ministarstvo spoljnih poslova na društvenim mrežama.

U saopštenju se dodaje da Katar "zadržava pravo na odgovor" i da "neće oklevati da preduzme sve neophodne mjere kako bi zaštitio svoj suverenitet, sigurnost i bezbjednost svojih građana".

Još nema izvještaja o žrtvama

Katarska državna naftna kompanija je saopštila da su rakete pogodile Ras Lafan večeras, u kojem se nalazi velika rafinerija nafte i najveće postrojenje za proizvodnju tečnog prirodnog gasa (TPG) na svijetu.

"Ekipe za hitne intervencije odmah su upućene na teren kako bi stavile požare pod kontrolu, s obzirom na to da je pričinjena velika šteta. Svo osoblje je evidentirano i do sada nije bilo prijavljenih žrtava", saopštila je kompanija QatarEnergy na mreži X.

