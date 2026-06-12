Otklonjen veliki kvar: Sistem za strance ponovo radi, riješen problem koji je blokirao vize

Nakon sedmica blokade, stručnjaci su uspjeli da osposobe sistem za biometrijsku identifikaciju stranaca u BiH.

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Zaposleni u Sektoru za informacijsko-komunikacione tehnologije Ministarstva bezbjednosti u Savjetu ministara otklonili su tehničke probleme koji su se pojavili u sistemu za biometrijsku identifikaciju stranaca.

"Sistem je ponovo u potpunosti funkcionalan, čime su stvoreni uslovi za nesmetan nastavak izdavanja viza i provođenje svih procedura koje zahtijevaju uzimanje biometrijskih podataka", navodi se u saopštenju Ministarstva bezbjednosti u Savjetu ministara.

Iz Ministarstva bezbjednosti podsjećaju da je, zbog poteškoća prethodnih sedmica, bilo obustavljeno izdavanje viza i boravišnih dozvola za strane državljane, kao i proces uzimanja biometrijskih podataka od lica koje traže međunarodnu zaštitu u BiH.

Okolnosti na koje Ministarstvo bezbjednosti nije moglo uticati dovele su do situacije da sistem za biometrijsku identifikaciju stranaca, nabavljen u okviru programa IPA 2017. godine, bude pušten u produkcijski rad tek 1. oktobra 2025. godine, iako je garantni rok za sistem istekao 31. jula 2025. godine.

Ministarstvo bezbjednosti takođe nije bilo u mogućnosti ugovoriti redovno održavanje ovog sistema zbog neusvajanja budžeta institucija BiH za ovu godinu.

Uprkos navedenim okolnostima, stručnjaci Ministarstva bezbjednosti sproveli su niz tehničkih intervencija i testiranja, te su uspješno otklonili uočene probleme.

Ministarstvo zahvaljuje svim nadležnim institucijama i službenicima koji su učestvovali u rješavanju ovog problema, kao i građanima i stranim državljanima na razumijevanju i strpljenju tokom perioda otežanog rada sistema.