Odluka iz Vašingtona: Od 21. januara pauza u obradi viznih zahtjeva za trećinu svijeta

Američki Stejt department donio je odluku da privremeno obustavi obradu svih viza za državljane 75 zemalja, u nastojanju da spreijči ulazak osoba za koje se procijeni da bi mogle da postanu "javni teret", odnosno korisnici državne socijalne pomoći.

Prema internom memorandumu Stejt departmenta, do kojeg je došao Fox News, konzularnim službenicima naloženo je da, u skladu sa postojećim zakonima, odbijaju zahtjeve za vize dok traje ponovna procena procedura provjere i bezbjednosnog vetovanja kandidata.

Među zemljama obuhvaćenim ovom merom nalaze se Somalija, Rusija, Avganistan, Brazil, Iran, Irak, Egipat, Nigerija, Tajland, Jemen i druge.

Pauza u izdavanju viza počeće 21. januara i trajaće na neodređeno vrijeme, sve dok Stejt department ne završi internu reviziju sistema obrade viza.

Posebna pažnja usmjerena na Somaliju

Somalija je, prema navodima američkih federalnih zvaničnika, pod pojačanim nadzorom nakon velikog skandala sa prevarama u saveznoj državi Minesota, gdje su tužioci otkrili masovne zloupotrebe programa socijalne pomoći finansiranih novcem poreskih obveznika.

Kako se navodi, veliki broj osoba uključenih u te zloupotrebe bili su državljani Somalije ili američki državljani somalijskog porijekla.

Nova pravila prema odredbi o "javnom teretu"

U novembru 2025. godine Stejt department je svim diplomatsko-konzularnim predstavništvima širom svijeta poslao depešu kojom se nalaže stroga primena novih pravila provjere prema takozvanoj odredbi o "javnom teretu" u okviru imigracionog zakonodavstva.

Tim pravilima se nalaže da se vize odbijaju kandidatima za koje se proceni da bi mogli da zavise od državne pomoći, pri čemu se uzima u obzir širok spektar faktora, uključujući:

zdravstveno stanje

starost

znanje engleskog jezika

finansijsko stanje

moguću potrebu za dugoročnom medicinskom njegom

Na osnovu tih kriterijuma, viza može biti odbijena i starijim ili gojaznim kandidatima, kao i osobama koje su u prošlosti koristile novčanu državnu pomoć ili bile institucionalno zbrinute.

Zvanična poruka Stejt departmenta

Portparol Stejt departmenta Tomi Pigot izjavio je da će SAD koristiti postojeća zakonska ovlašćenja kako bi spriječile zloupotrebe sistema.

"Stejt department će koristiti svoja dugogodišnja ovlašćenja da potencijalne imigrante koji bi postali javni teret za Sjedinjene Američke Države i zloupotrijebili velikodušnost američkog naroda proglasi nepodobnim", naveo je Pigot u saopštenju.

Dodao je i:

"Imigracija iz ovih 75 zemalja biće pauzirana dok Stejt department ponovo ne procijeni procedure obrade zahtjeva, kako bi se spriječio ulazak stranih državljana koji bi koristili socijalnu pomoć i javne beneficije."

(Fox News/Mondo)