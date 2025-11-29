logo
Amerika donijela odluku: Obustavlja se izdavanje viza i azila poslije pucnjave blizu Bijele kuće

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Administracija Donalda Trampa obustavila je sve odluke o azilu i privremeno pauzirala izdavanje viza osobama sa avganistanskim pasošima, nakon pucnjave u kojoj je pripadnica Nacionalne garde ubijena, a drugi pripadnik teško ranjen.

Obustavlja se izdavanje viza i azila poslije pucnjave blizu Bijele kuće Izvor: Drew ANGERER / AFP / Profimedia

Administracija predsjednika Donalda Trampa obustavila je sve odluke o azilu i pauzirala izdavanje viza osobama koje putuju sa avganistanskim pasošima, nekoliko dana nakon pucnjave u blizini Bijele kuće u kojoj je jedna pripadnica Nacionalne garde ubijena, a drugi pripadnik teško ranjen.

Istraga se nastavlja, a osumnjičeni je 29-godišnji avganistanski državljanin, koji je sarađivao sa CIA tokom rata u Avganistanu sada se suočava s optužbama, uključujući ubistvo prvog stepena.

Muškarac je podnio zahtev za azil tokom Bajdenove administracije, a odobren mu je ove godine pod Trampom, saopštila je organizacija koja pomaže u preseljenju Avganistanaca koji su sarađivali sa SAD.

Trampova administracija je iskoristila pucnjavu da najavi pooštravanje politika legalne imigracije, uključujući pauziranje ulazaka iz pojedinih siromašnijih zemalja i reviziju azila datih Avganistancima i drugim migrantima koji se već nalaze u SAD.

Detalji pucnjave i optužbe

Pripadnica Nacionalne garde Sara Bekstrom (20) preminula je nakon pucnjave u srijedu, dok je narednik Endru Vulf (24) hospitalizovan i u kritičnom je stanju.

Oboje su bili raspoređeni u sklopu misije borbe protiv kriminala u Vašingtonu, koju je naredio Donald Tramp. Predsjednik SAD je takođe rasporedio ili pokušao da rasporedi pripadnike Nacionalne garde u druge gradove u okviru svojih masovnih deportacionih planova, ali se suočio sa sudskim izazovima.

Kancelarija državne tužiteljke Džanine Piro saopštila je da se Rahmanulah Lakanval suočava i sa dvije optužbe za napad s namjerom ubistva. U intervjuu za "Foks njuz" navela je da će "uslijediti još mnogo optužbi".

Obustava odluka o azilu i izdavanja viza

Tramp je pucnjavu nazvao "terorističkim napadom" i kritikovao Bajdenovu administraciju što je omogućila ulazak Avganistancima koji su sarađivali sa američkim snagama.

Direktor Službe za državljanstvo i imigraciju SAD, Džozef Edlou, objavio je na platformi Iks da će odluke o azilu biti pauzirane "dok ne budemo sigurni da je svaki stranac ispitan i provjeren u najvećoj mogućoj mjeri".

Stručnjaci ističu da SAD već imaju izuzetno rigorozne sisteme provjere azilanata, a zaostaci u obradi zahtjeva postoje godinama i pogoršani su tokom Trampove administracije.

Državni sekretar Marko Rubio objavio je da je pauzirano i izdavanje viza "svim osobama koje putuju sa avganistanskim pasošima".

"Oni koriste jednog nasilnog pojedinca kao izgovor za politiku koju već dugo planiraju, pretvarajući sopstvene obavještajne propuste u opravdanje za kažnjavanje čitave zajednice i veterana koji su im služili", rekao je predsjednik organizacije #AfghanEvac, Šon Van Dajver.

Osumnjičeni - Život u SAD i prošlost u Avganistanu

Lakanval je živio u Belingemu u saveznoj državi Vašington sa suprugom i petoro djece, rekla je njegova bivša stanodavka Kristina Vidman.

Komšija Mohamed Šerzad rekao je da je Lakanval bio tih, uljudan i da je slabo govorio engleski. Naveo je da je teško nalazio posao i da je "nestao" prije dvije nedjelje.

Tokom ljeta kratko je radio kao nezavisni kurir za Amazon Fleks, saopštila je kompanija. Istražioci sprovode naloge za pretres u saveznoj državi Vašington i drugim dijelovima zemlje.

Lakanval je u SAD ušao 2021. godine kroz program "Operation Allies Welcome", koji je preseljavao Avganistance nakon povlačenja SAD pred naletom talibana.

Podnio je zahtjev za azil tokom Bajdenove administracije, a azil mu je odobren ove godine pod Trampovom administracijom, saopštila je organizacija #AfghanEvac.

Prema riječima njegovog rođaka iz istočne provincije Host, koji je tražio da ostane anoniman, Lakanval je služio u jedinici CIA u Avganistanu poznatoj kao "Zero Units" u provinciji Kandahar. Počeo je kao obezbjeđenje 2012. godine, da bi kasnije postao vođa tima i specijalista za GPS.

Sjećanje na Saru Bekstrom

Bekstrom je pristupila vojsci 2023. godine nakon završetka srednje škole i služila je u 863. vojno-policijskoj četi Nacionalne garde Zapadne Virdžinije.

"Pokazivala je liderstvo, posvećenost i profesionalizam", navela je garda, dodajući da se dobrovoljno prijavila za raspoređivanje u Vašington.

(Mondo.rs)

Tagovi

bijela kuća SAD azil viza

