Sastanak vladajuće koalicije o odluci CIK-a: Dogovorili reakciju, ali nisu rekli kakvu

Vladajuća koalicija u Republici Srpskoj smatra da je odluka CIK-a BiH o ponavljanju izbora na 136 biračkih mjesta pokušaj rušenja izborne volje građana i najavljuje odgovor.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Vladajuća koalicija u Republici Srpskoj je jedinstvena da je odluka CIK-a BiH o ponavljanju prijevremenih predsjednčkih izbora na 136 biračkih mjesta napad na Srpsku i da je cilj da se sruši izborna volja njenih građana.

Portparol SNSD-a Radovan Kovačević je poslije sastanka rekao da su smatrali da je bitno da poslije jučerašnje odluke CIK-a zajedno sa koalicijom reaguju i dogovore na koji način će postupati.

Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić rekao je da će vladajuća koalicija nakon odluke CIK-a BiH o poništavanju izbora na pojedinim biračkim mjestima još ozbiljnije uzvratiti i neće dozvoliti da neko mijenja volju birača.

"Odluka CIK-a o poništavanju izbora na pojedinim biračkim mjestima predstavlja ozbiljan udar na koji ćemo još ozbiljnije odgovoriti", naglasio je Stevandić na konferenciji za novinare u Banjaluci, nakon sjednice vladajuće koalicije.

Stevandić je rekao da je CIK BiH odabrao biračka mjesta gdje nije došlo do prevare i krađe kako bi mogli da manipulišu i da preokrenu volju naroda.

"Ovo su neviđene zloupotrebe CIK-a koje neće proći, razbićemo ih u paramparčad!", poručio je Stevandić.

CIK BiH je donio je juče nepravosnažnu odluku o poništavanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.

Prijevremeni izbori poništeni su na određenim biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Vlasenici, Zvorniku, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom.