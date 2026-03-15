Krvavi bilans sukoba u Iranu: Više od 3.000 mrtvih, stradalo preko 200 djece

Više od 3.000 poginulih u napadima Izraela i SAD.

Najnoviji podaci aktivističke mreže HRANA otkrivaju razmjere izraelsko-američkih napada na Iran. Prema izvještajima, broj civilnih žrtava nadmašio je gubitke u vojnim redovima, dok rat ulazi u svoju treću sedmicu.

U jeku eskalacije sukoba na Bliskom istoku, podaci američke mreže za ljudska prava HRANA ukazuju na humanitarnu katastrofu unutar Irana. Do sada je potvrđeno da je u napadima život izgubilo više od 3.000 ljudi, pri čemu je identifikovano znatno više civila nego vojnog osoblja.

Stradanja civila i djece

Posebno potresni podaci odnose se na najmlađe žrtve. Prema informacijama dobijenim od aktivista na terenu, zdravstvenih službi i civilnog sektora, situacija izgleda ovako:

Ukupan broj poginulih: Preko 3.000 osoba.

Civilne žrtve: Najmanje 1.319 civila, među kojima je potvrđena smrt 206 djece.

Vojni gubici: Ubijena su 1.122 vojnika.

Neidentifikovane žrtve: Za 599 osoba još uvijek nije precizno utvrđeno da li pripadaju vojnom ili civilnom sektoru.

Samo u protekla 24 časa evidentiran je 21 smrtni slučaj, a izvještaji potvrđuju da su sve žrtve bili civili, uključujući i jedno dijete. S druge strane, zvanični Teheran i iransko Ministarstvo zdravlja za sada barataju brojem od 1.200 poginulih i oko 10.000 ranjenih, što ukazuje na to da bi konačan bilans mogao biti još tragičniji.

Eskalacija i blokada Ormuskog moreuza

Rat, koji je počeo krajem prošlog mjeseca nakon serije udara na vojne ciljeve u Iranu, sada je ušao u svoju treću sedmicu. Sukob se nije zadržao samo na iranskom tlu. Teheran je odgovorio raketnim udarima na Izrael i američke baze, dok se front proširio i na Liban, gdje izraelska vojska gađa položaje Hezbolaha.

Osim ljudskih žrtava, sukob je izazvao i globalni ekonomski potres. Ormuski moreuz, ključna tačka za svjetsku trgovinu energentima, praktično je zatvoren za tankerski saobraćaj. Zbog vojnih dejstava i prijetnji minama, transport petine svjetske nafte je obustavljen, što je dovelo do drastičnog skoka cijena na energetskim tržištima.