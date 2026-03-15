logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Krvavi bilans sukoba u Iranu: Više od 3.000 mrtvih, stradalo preko 200 djece

Krvavi bilans sukoba u Iranu: Više od 3.000 mrtvih, stradalo preko 200 djece

Autor Haris Krhalić
0

Više od 3.000 poginulih u napadima Izraela i SAD.

Broj žrtava u Iranu Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Najnoviji podaci aktivističke mreže HRANA otkrivaju razmjere izraelsko-američkih napada na Iran. Prema izvještajima, broj civilnih žrtava nadmašio je gubitke u vojnim redovima, dok rat ulazi u svoju treću sedmicu.

U jeku eskalacije sukoba na Bliskom istoku, podaci američke mreže za ljudska prava HRANA ukazuju na humanitarnu katastrofu unutar Irana. Do sada je potvrđeno da je u napadima život izgubilo više od 3.000 ljudi, pri čemu je identifikovano znatno više civila nego vojnog osoblja.

Stradanja civila i djece

Posebno potresni podaci odnose se na najmlađe žrtve. Prema informacijama dobijenim od aktivista na terenu, zdravstvenih službi i civilnog sektora, situacija izgleda ovako:

  • Ukupan broj poginulih: Preko 3.000 osoba.
  • Civilne žrtve: Najmanje 1.319 civila, među kojima je potvrđena smrt 206 djece.
  • Vojni gubici: Ubijena su 1.122 vojnika.
  • Neidentifikovane žrtve: Za 599 osoba još uvijek nije precizno utvrđeno da li pripadaju vojnom ili civilnom sektoru.

Samo u protekla 24 časa evidentiran je 21 smrtni slučaj, a izvještaji potvrđuju da su sve žrtve bili civili, uključujući i jedno dijete. S druge strane, zvanični Teheran i iransko Ministarstvo zdravlja za sada barataju brojem od 1.200 poginulih i oko 10.000 ranjenih, što ukazuje na to da bi konačan bilans mogao biti još tragičniji.

Izvor: Sohrab/MEI / Sipa Press / Profimedia

Eskalacija i blokada Ormuskog moreuza

Rat, koji je počeo krajem prošlog mjeseca nakon serije udara na vojne ciljeve u Iranu, sada je ušao u svoju treću sedmicu. Sukob se nije zadržao samo na iranskom tlu. Teheran je odgovorio raketnim udarima na Izrael i američke baze, dok se front proširio i na Liban, gdje izraelska vojska gađa položaje Hezbolaha.

Osim ljudskih žrtava, sukob je izazvao i globalni ekonomski potres. Ormuski moreuz, ključna tačka za svjetsku trgovinu energentima, praktično je zatvoren za tankerski saobraćaj. Zbog vojnih dejstava i prijetnji minama, transport petine svjetske nafte je obustavljen, što je dovelo do drastičnog skoka cijena na energetskim tržištima.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Iran SAD Izrael rat

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ