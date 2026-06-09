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Akcija FUP-a: Uhapšene četiri osobe, pronađeni droga i oružje

Akcija FUP-a: Uhapšene četiri osobe, pronađeni droga i oružje

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Pripadnici Federalne uprave policije uhapsili su danas na području Kantona Sarajevo četiri osobe zbog posjedovanja oko 700 grama droge, oružja, te veće količine novca.

FUP Izvor: Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova

U akciji pod kodnim nazivom "Potok" uhapšena su lica čiji su inicijali T.DŽ. (31), T.A. (20), A.G.M. (19) i A.T. (25), saopšteno je iz Federalne uprave policije.

U pretresu koji je izvršen na šest lokacija pronađeno je pola kilograma kanabisa, oko 200 grama kokaina, 30 grama heroina, dvije automatske puške, tri pištolja, ručna bomba, pancir, vage za precizno mjerenje, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnih djela.

Uhapšeni su osumnjičeni za krivična djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droge, posjedovanje i omogućavanje uživanja droge, kao i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

Akcija je sprovedena pod nadzorom Tužilaštva Kantona Sarajevo i po naredbi Opštinskog suda u Sarajevu.

Uhapšeni će nakon kriminalističke obrade biti predati nadležnom tužilaštvu.

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Tagovi

FUP droga oružje

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