POSKOK u prostorijama Federalnog MUP-a: Pretresaju i kabinet Rame Isaka, oduzet mu telefon

﻿Po naredbi Posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije BiH, istražitelji su danas ušli u prostorije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (FMUP).

Akcija se provodi pod direktnim nadzorom postupajućeg federalnog tužioca Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBiH.

Glavna meta pretresa je federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak. Kako piše Klix, naredbom su obuhvaćene službene prostorije koje koristi ministar Isak, službeni računari, uključujući i uređaje koje koriste njegovi savjetnici, kao i sekretar FMUP-a te mobilni uređaji i obimna materijalna dokumentacija koja je predmet izuzimanja.

Proširenje predmeta „Munjić i drugi“



Iz Tužilaštva su potvrdili da su ove aktivnosti dio šire istrage. Predmet poznat kao „Munjić i drugi“ u međuvremenu je proširen, te su mu pridružena još četiri predmeta formirana na osnovu krivičnih prijava više lica.

„U okviru trenutnog stanja vrše se određene radnje i aktivnosti s ciljem prikupljanja dokaza“, kratko su poručili iz nadležnih institucija, ne iznoseći više detalja o konkretnim krivičnim djelima koja se ministru i njegovim saradnicima stavljaju na teret.

Istražitelji trenutno vrše detaljan pregled digitalnih podataka i arhive u zgradi Ministarstva, a više informacija očekuje se po završetku pretresa.