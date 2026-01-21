Ramo Isak neće biti kandidat za Predsjedništvo BiH, Snaga naroda podržala Bećirovića

Ramo Isak, federalni ministar unutrašnjih poslova, neće se kandidovati za člana Predsjedništva BiH na predstojećim izborima. Njegova stranka, Snaga naroda, odlučila je pružiti punu podršku Denisu Bećiroviću (SDP) za još jedan mandat, saznaje portal Crna-Hronika.

Izvor: Facebook

Odluka je donesena danas, na sastanku predsjednika 12 političkih stranaka, kojem je prisustvovao i sam Isak. Dogovorom je potvrđena zajednička podrška Bećirovićevoj kandidaturi, aktuelnom članu Predsjedništva BiH, piše Crna Hronika.

Potpis podrške dali su lideri SDP-a, Naroda i pravde, Naše stranke, Narodnog evropskog saveza BiH (NES), Bosanskohercegovačke inicijative – Kasumović Fuad (BHI KF), Naprijed, Pokreta demokratske akcije BiH (PDA), Socijaldemokrata BiH, Snage naroda, Stranke penzionera – umirovljenika BiH, Prve mostarske partije i Tuzlanske alternative.

Iz ovih stranaka poručuju da je cilj koalicije očuvanje političke stabilnosti, evropskog puta BiH i kontinuiteta državne politike. Time je definitivno potvrđeno da Ramo Isak neće ući u izbornu trku za Predsjedništvo, već će zajedno sa svojom strankom podržati Bećirovića.

Podsjećamo, prije ove odluke, Isak je u nekoliko medijskih nastupa, uključujući i portal Crna-Hronika, isticao:

"Sve ih pobjeđujem ako budem kandidat… Ako budem kandidat, pobijediću".