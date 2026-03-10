Detalji tragedije kod Laktaša: Pronađena tijela N.R. i Lj.R.

U garaži porodične kuće u Šušnjarima kod Laktaša pronađena su tijela muškaraca N.R. (1975) i Lj.R. (1998). Okružno javno tužilaštvo Banja Luka naložilo je obdukciju i vještačenje barutnih čestica kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragedije.

Izvor: Nezavisne/Screenshot

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka potvrdilo je da su u garaži porodične kuće u mjestu Šušnjari kod Laktaša, danas oko 12.00 časova pronađena dva beživotna tijela muškaraca N.R. (1975) i Lj.R. (1998) iz Šušnjara. Na licu mjesta je pronađen i pištolj.

Uviđaj je obavio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka zajedno sa policijskim službenicima PU Banja Luka. Kako bi se utvrdilo tačno vrijeme i uzrok smrti, tužilac je naložio obdukciju tijela koja će biti izvršena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.

Tokom uviđaja su izuzete i parafinske rukavice radi vještačenja na prisustvo barutnih čestica, a tužilac je naložio i preduzimanje svih drugih potrebnih mjera i radnji na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja.